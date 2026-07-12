Κρήτη: Θετικός σε αλκοτέστ ο οδηγός μετά το «ιπτάμενο» τροχαίο

Θετικός στον έλεγχο αλκοόλ βρέθηκε ο οδηγός του οχήματος που εξετράπη της πορείας του και κατέληξε πάνω σε δέντρο και σταθμευμένα αυτοκίνητα στη Χερσόνησο Κρήτης.

Ο οδηγός, τουρίστας που βρισκόταν στην περιοχή, υποβλήθηκε στις προβλεπόμενες εξετάσεις μετά το συμβάν και προέκυψε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ σε ποσότητα άνω του επιτρεπόμενου ορίου. Ακολούθησε η σύλληψή του από τις αρχές.

Πώς εξελίχθηκε το περιστατικό

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, το όχημα βγήκε εκτός πορείας, εισήλθε σε παράδρομο και συγκρούστηκε με τουλάχιστον τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα, προτού ανατραπεί.

Στο σημείο δημιουργήθηκε αναστάτωση, με διερχόμενους οδηγούς και περαστικούς να σπεύδουν να προσφέρουν βοήθεια. Τρεις επιβαίνοντες του οχήματος που ανατράπηκε τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα.

Σύμφωνα με το creta24, σε ένα από τα σταθμευμένα οχήματα που επλήγησαν βρισκόταν άνδρας, ο οποίος δεν τραυματίστηκε, αν και το αυτοκίνητό του υπέστη υλικές ζημιές.