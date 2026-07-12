Υπόθεση Marfin: Ενδέχεται να εκδοθεί άμεσα ερυθρά αγγελία για τη 46χρονη

Σύμφωνα με πληροφορίες, ενδέχεται να εκδοθεί, ήδη από αύριο (13/7), ερυθρά αγγελία σε βάρος 46χρονης γυναίκας που διαμένει μόνιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο και η οποία φέρεται να έχει ταυτοποιηθεί από τις ελληνικές αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για την τραγωδία στο υποκατάστημα της Marfin.

Η γυναίκα, μητέρα δύο παιδιών, φέρεται —σύμφωνα με στοιχεία που φέρεται να έχει συγκεντρώσει η ΕΛ.ΑΣ.— να συγκαταλέγεται ανάμεσα σε άτομα με καλυμμένα πρόσωπα που φέρονται να συμμετείχαν στα επεισόδια εκείνης της ημέρας, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα εκτεταμένες υλικές ζημιές και εμπρησμούς.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, σε φωτογραφικό υλικό εικονίζεται να φέρει τσάντα με αντικείμενα. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν αναφέρονται διαθέσιμες μαρτυρίες που να την συνδέουν με τη ρίψη κάποιου αντικειμένου προς το κτίριο. Παρά ταύτα, τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί θεωρήθηκαν, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, επαρκή για την έκδοση σχετικού εντάλματος, καθώς τη φέρουν να βρισκόταν στον χώρο των επεισοδίων.

Αν και η ίδια έχει εκφράσει, μέσω της νομικής της εκπροσώπου, την πρόθεση να επιστρέψει οικειοθελώς στην Ελλάδα, οι διαδικασίες φέρονται να προχωρούν παράλληλα, με την έκδοση ερυθράς αγγελίας να θεωρείται, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, άμεση εξέλιξη.

Τα ερωτήματα που αναμένεται να τεθούν

Σύμφωνα με πηγές της ΕΛ.ΑΣ., όταν η 46χρονη βρεθεί ενώπιον των αρχών αναμένεται να κληθεί να απαντήσει σε ερωτήματα σχετικά με την παρουσία της στο σημείο των επεισοδίων — συγκεκριμένα πού ακριβώς βρισκόταν, αν γνώριζε τα λοιπά πρόσωπα που φέρονται να συμμετείχαν στην ομάδα, καθώς και αν είχε οποιαδήποτε σχέση με τους δύο ήδη συλληφθέντες. Θα της επιδειχθεί, όπως αναφέρεται, το σχετικό φωτογραφικό υλικό και θα κληθεί να καταθέσει όσα γνωρίζει για τα γεγονότα εκείνης της ημέρας.

Υπενθυμίζεται ότι η ίδια, μέσω της υπεράσπισής της, έχει διατυπώσει κατηγορηματική άρνηση οποιασδήποτε εμπλοκής και τεκμαίρεται αθώα μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.