Ο Πατρινός Κώστας Σπυρόπουλος βραβεύτηκε από τη Ρωμαϊκή Ακαδημία TIBERINA- ΦΩΤΟ

Η Ακαδημία TIBERINA της Ρώμης βράβευσε την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026 τον Πατρινό Κώστα Σπυρόπουλο, στο πλαίσιο τελετής που πραγματοποιήθηκε στο Ρεφεκτόριο του Palazzo San Macuto, στη Βουλή των Αντιπροσώπων της Ρώμης.

Η βράβευση αναγνωρίζει τη σημαντική προσφορά του στην εξέλιξη και τον μετασχηματισμό της ευρωπαϊκής ζωγραφικής. Το βραβείο απένειμε ο πρόεδρος της Ακαδημίας, καθηγητής Franco Antonio Pinardi, παρουσία πολλών ανθρώπων των γραμμάτων, των τεχνών και της επιστήμης.

Η βράβευση ενός Έλληνα καλλιτέχνη σε έναν τόσο σημαντικό διεθνή θεσμό αποτελεί αναγνώριση αξιών που ξεπερνά τα σύνορα της χώρας μας, επιβεβαιώνοντας ότι η ελληνική καλλιτεχνική παρουσία έχει απήχηση και στο εξωτερικό.

Η τελετή εντασσόταν στην πρώτη διοργάνωση του Διαγωνισμού Εικαστικών Τεχνών «Βραβείο Antonio Canova», αφιερωμένου στον μεγάλο Νεοκλασικό γλύπτη. Περιελάμβανε Lectio Magistralis του καθηγητή Francesco Scolaro, απονομή του κύριου βραβείου στις ζωγράφους Paola Levi Montalcini και Daniela De Scorpio, καθώς και διακρίσεις σε δημοσιογράφους και προσωπικότητες του πολιτισμού. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν φορείς όπως το Πανεπιστήμιο Guglielmo Marconi και η Ακαδημία Καρχηδόνα 2.0.