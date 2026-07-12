Εμπρηστική επίθεση: «Με έμπλεξαν, δεν γνωρίζω τους συγκατηγορούμενούς μου» λέει ένας εκ των συλληφθέντων

Οι αρχές συνεχίζουν εντατικά τις έρευνες για το περιστατικό στη Θεσσαλονίκη που είχε ως συνέπεια τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Τρία άτομα συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν, υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας, ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.

Σε βάρος ενός 29χρονου και μιας 26χρονης ασκήθηκε ποινική δίωξη για πέντε κακουργηματικές πράξεις, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο (τετελεσμένη και σε απόπειρα) καθώς και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση.

Οι δύο αυτοί κατηγορούμενοι, που σύμφωνα με πληροφορίες ήταν ήδη γνωστοί στις αρχές, φέρονται από την εισαγγελική αρχή ως οι φυσικοί αυτουργοί της επίθεσης που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνεται και ένας 24χρονος, ιδιοκτήτης διαμερίσματος επί της οδού Παπαδιαμάντη, το οποίο σύμφωνα με τις αρχές φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως χώρος προετοιμασίας.

Ο 24χρονος, μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται, δηλώνοντας ότι δεν γνωρίζει τους συγκατηγορούμενούς του και ότι θεωρεί εαυτόν άδικα εμπλεκόμενο στην υπόθεση. Ανέφερε ότι προτίθεται να προχωρήσει σε νομικές ενέργειες προκειμένου να τεκμηριώσει την αθωότητά του. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία, με τις έρευνες να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ο ίδιος δήλωσε, μεταξύ άλλων, ότι η συμμετοχή του περιορίζεται στην παραχώρηση ενός ακινήτου που ανήκε στην οικογένειά του και το οποίο βρίσκεται ήδη υπό κατάσχεση από τραπεζικό ίδρυμα. Υποστήριξε ότι δεν παρέδωσε ο ίδιος τα κλειδιά στους δύο συγκατηγορούμενους —τους οποίους, όπως ισχυρίστηκε, δεν γνωρίζει καθόλου— αλλά σε άλλα πρόσωπα που δεν έχουν μέχρι στιγμής κατηγορηθεί. Πρόσθεσε πως αγνοεί τις προθέσεις των προσώπων αυτών ή τυχόν εμπλοκή τους στην υπόθεση, και δήλωσε πρόθεση να καταθέσει πλήρως ενώπιον της ανακρίτριας.

Σύμφωνα με στοιχεία της προανάκρισης, υλικό από κάμερες ασφαλείας εξετάζεται προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι κινήσεις των εμπλεκομένων πριν και μετά το περιστατικό. Οι αρχές αναφέρουν ότι εντοπίστηκαν στοιχεία σχετικά με τη μετακίνηση δύο εκ των συλληφθέντων την ημέρα πριν από το γεγονός, καθώς και με τις μετέπειτα κινήσεις τους.