Περιορίστηκε η φωτιά στο παλιό κτίριο του Μπάντμιντον στο Γουδή

ΝΕΟΤΕΡΟ: Σύμφωνα με ενημέρωση από την Πολιτική Προστασία, η φωτιά λίγο μετά τις 9 το βράδυ είχε περιοριστεί εντός του κτιρίου του θεάτρου Badminton, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος επέκτασής της σε εξωτερικούς χώρους.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 20:00 σε χώρο του εγκαταλελειμμένου κτιρίου, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση του περιστατικού.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς. Συγκεκριμένα, επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 10 υδροφόρα οχήματα, 2 βραχιονοφόρα οχήματα, 1 όχημα αναπνευστικών συσκευών και 6 βοηθητικά οχήματα, ενώ στην επιχείρηση συνδράμουν εθελοντές καθώς και υδροφόρες των Δήμων Αθηναίων, Ζωγράφου και Παπάγου-Χολαργού.

Πρώτη Ενημέρωση: Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το βράδυ της Κυριακής (12/7) μετά από φωτιά που ξέσπασε στο παλιό κτήριο του θεάτρου Μπάντμιντον στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ εστάλη μήνυμα 112 το οποίο καλεί τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Αναλυτικά, το μήνυμα αναφέρει: «Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους. Κλείστε πόρτες και παράθυρα. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».

Από τη φωτιά προκλήθηκαν έντονοι μαύροι καπνοί οι οποίοι έχουν σκεπάσει τον ουρανό.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ στη μάχη της κατάσβεσης έχει ριχθεί και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, προκειμένου να ενισχυθεί η επιχείρηση και να αντιμετωπιστούν οι φλόγες με μεγαλύτερη ασφάλεια.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.