Χριστίνα Αλεξοπούλου: Εκφράζω την αμέριστη συμπαράστασή μου στη Σέβη Βολουδάκη

Την αμέριστη συμπαράστασή της στην Υφυπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη, εξέφρασε η Χριστίνα Αλεξοπούλου, μετά τα απειλητικά συνθήματα που γράφτηκαν στο πολιτικό γραφείο και στο σπίτι της οικογένειάς της, κάνοντας λόγο για οργανωμένη προσπάθεια βίας και εκφοβισμού.

Συγκεκριμένα, αναφέρει: «Τα απειλητικά συνθήματα «θάνατος στη ΝΔ» και «γκαζάκια στα σπίτια σας», που έγραψαν κάποιοι στο πολιτικό γραφείο και στο σπίτι της οικογένειας της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου κας Σέβης Βολουδάκη, είναι ξεκάθαρα μια οργανωμένη προσπάθεια βίας και εκφοβισμού.

Γνωρίζω και προσωπικά τι σημαίνει να γίνεται στόχος ένα πολιτικό γραφείο. Όμως ο φόβος δεν μπορεί και δεν πρέπει να γίνει μέρος της ζωής μας.

Η Ελλάδα δεν θα γυρίσει πίσω. Προχωρά με σταθερότητα, ασφάλεια και κράτος δικαίου. Οι εγκληματίες οδηγούνται στη Δικαιοσύνη, όσο κι αν κάποιοι επιμένουν να τους ηρωοποιούν. Δεν θα επιτρέψουμε σε μια μικρή μειοψηφία να δηλητηριάζει τη δημόσια ζωή.

Καμία ανοχή σε όσους τρομοκρατούν. Καμία ανοχή σε όσους τους χειροκροτούν. Έχουμε εμπιστοσύνη στις αρχές ότι θα συλλάβουν και θα οδηγήσουν στη Δικαιοσύνη τους δράστες και αυτής της εγκληματικής ενέργειας»