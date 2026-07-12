Από την Κρήνη Πάτρας στο Berkeley: Ο φοβερός Ηλίας Αγγελόπουλος νέα καριέρα

Ένα σπουδαίο βήμα στην αθλητική και ακαδημαϊκή του πορεία πραγματοποιεί ο Ηλίας Αγγελόπουλος, καθώς ο διεθνής Έλληνας υδατοσφαιριστής θα συνεχίσει τις σπουδές και την καριέρα του στις Ηνωμένες Πολιτείες, εντασσόμενος στο δυναμικό του University of California, Berkeley (Cal), ενός από τα κορυφαία πανεπιστήμια και διαχρονικές δυνάμεις του NCAA.

Η μετακίνησή του στις Ηνωμένες Πολιτείες έρχεται στην ιδανική χρονική στιγμή, καθώς ο Ηλίας Αγγελόπουλος αποχωρεί από τον ΝΟ Βουλιαγμένης έχοντας ολοκληρώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την παρουσία του στις υποδομές του συλλόγου.

Ο διεθνής πολίστας συνέβαλε καθοριστικά στην κατάκτηση του Πρωταθλήματος Εφήβων Κ18, σημειώνοντας δύο γκολ στον μεγάλο τελικό (12/7) και αποχαιρετώντας την ομάδα του ως… «κουπάτος», πριν ανοίξει το νέο κεφάλαιο της καριέρας και των σπουδών του στο φημισμένο University of California, Berkeley.

Η μετάβαση του νεαρού πολίστα από την Πάτρα στην Καλιφόρνια αποτελεί ακόμη μία σημαντική επιβεβαίωση της ποιότητας των Ελλήνων αθλητών, οι οποίοι συνεχίζουν να προσελκύουν το ενδιαφέρον κορυφαίων αμερικανικών πανεπιστημίων, συνδυάζοντας υψηλού επιπέδου σπουδές και πρωταθλητισμό.

Η ομάδα του Cal ανακοίνωσε παράλληλα το ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα της σεζόν του 2026-27, το οποίο περιλαμβάνει αναμετρήσεις απέναντι στις κορυφαίες ομάδες του αμερικανικού πανεπιστημιακού πρωταθλήματος.

Οι Golden Bears, που ολοκλήρωσαν την περσινή χρονιά στην 4η θέση της εθνικής κατάταξης, θα ξεκινήσουν τις υποχρεώσεις τους στις 28 Αυγούστου απέναντι στην πρωταθλήτρια NCAA UCLA, ενώ το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι θα διεξαχθεί στις 12 Σεπτεμβρίου απέναντι στο Pacific.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης διπλές αναμετρήσεις (εντός και εκτός έδρας) με τις ισχυρές UCLA, USC και Stanford, που μαζί με το Cal αποτέλεσαν τις τέσσερις κορυφαίες ομάδες του περσινού NCAA Championship, ενώ στις 13 Νοεμβρίου το Berkeley θα φιλοξενήσει και τη Fordham.

Ξεκίνησε πολύ μικρός, το 2013, στα τμήματα εκμάθησης του ΝΟΠ και πολύ γρήγορα ξεχώρισε με το ταλέντο του, αγωνιζόμενος διαδοχικά στις ομάδες μίνι παίδων, παίδων, εφήβων, νέων και φυσικά ανδρών.

Εν ενέργεια αθλητής στις ομάδες εφήβων, νέων και στην ανδρική, έχει πανηγυρίσει τον τίτλο του πανελληνιονίκη στο πρωτάθλημα των μίνι παίδων το 2021, εκεί όπου στον τελικό έκανε το καλύτερό του παιχνίδι.

Για τον Ηλία Αγγελόπουλο ανοίγει πλέον ένα νέο, ιδιαίτερα απαιτητικό κεφάλαιο, σε ένα από τα κορυφαία προγράμματα υδατοσφαίρισης του κόσμου, με στόχο να συνεχίσει την αγωνιστική και ακαδημαϊκή του εξέλιξη στο υψηλότερο επίπεδο.

Στον ΝΟΠ πρόλαβε να παίξει με την ανδρική ομάδα, αν και μικρό παιδί σε 72 επίσημα ματς, σκοραροντας 81 γκολ!

Είναι ο δεύτερος παίκτης από τον ΝΟΠ και την Πάτρα στις ΗΠΑ, προηγήθκε πέρυσι το καλοκαίρι ο Απόστολος Γεωργαράς.

Α1: 46-67

Α2: 15-11

ΚΥΠΕΛΛΟ: 1-3

ΣΥΝΟΛΟ: 72-81