Πρωταγωνιστές στις Σέρρες, ο «χρυσός» Μπαρδάκης και οι Οικονομοπούλου -Σκούρτης

Φινάλε και στη 2η μέρα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος στίβου Νέων ανδρών - νέων γυναικών Κ23 στις Σέρρες, που ολοκληρώθηκε μαζί με το πανελλήνιο συνθέτων εφήβων - νεανίδων (Κ20) την Κυριακή αργά το βράδυ.

Ιδιαίτερα θετική ήταν και η παρουσίια των Αχαιών αθλητών το διήμερο των αγώνων με απολογισμό 6 μετάλλια κιαι αρκετά ατομικά ρεκόρ:

Ξεχώρισε αναμφίβολα το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε στο βάδην ο Ελισσαίος Μπαρδάκης (Ολυμπιάδα Πατρών) αθλητής της Ντίνας Μπορνιβέλλι.

Νταμπλ μεταλλίων στο πρωτάθλημα για τον Αλέξανδρο Σκούρτη που μετά το χρυσό το Σάββατο στα 1.500, κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο και στα 800μ.!

Εξαιρετική και πάλι η Νάσια Οικονομοπούλου κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο έπταθλο νεανίδων (αν και κορασίδα), χάνοντας το χρυσό για 35β., παρά το σπουδαίο 800άρι της στο φινάλε! Η νεαρή αθλήτρια έδειξε πως διαθέτει τις δυνατότητες για να συνεχίσει την ανοδική της πορεία και, με συστηματική δουλειά, να διεκδικήσει στο μέλλον ακόμη καλύτερες παρουσίες.

Απολογισμός που θα ήταν καλύτερος έαν δεν έλειπαν 4 πρωταθλητές (Βαλαχά, Πετσαλά, Μπιλιανός, Μητρόπουλος), με την Εθνική ομάδα στους Βαλκανικούς Εφήβων!

Να σημειωθεί πως αργά το απόγευμα της Κυριακής οι αγώνες διεκόπησαν επί μία ώρα λόγω ισχυρής καταιγίδας, κάτι που επηρρέασε και τις προσπάθειες των αθλητών στο β' μισό του προγράμματος. Τα δε αποοτελέσματα στα 5.000μ. ανδρών δόθηκαν λίγο πριν τα μεσάνυχτα...

Τα πλήρη αποτελέσματά των Αχαιών:

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΘΕΤΩΝ Κ20

ΝΕΑΝΙΔΩΝ

* 2η Αθανασία Οικονομοπούλου (Κούρος - κορασίδα) στο έπταθλο με ν.α.ρ 4.721β. (14.29, 1.49μ., 8.28μ., 25.22, 5.71μ., 23.35μ., 2.23.54).

* 4η Κρισίλντα Κεραμά (Αρίων - κορασίδα) στο έπταθλο με 4.257β. (15.98, 1.46μ., 9.52μ., 27.24, 4.86μ., 35.58μ., 2.32.00).

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΝΕΩΝ Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΗΜΕΡΑ

ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ (Κ23)

* 1ος Ελισσαίος Μπαρδάκης (Ολυμπιάδα) στα 10.000μ. βάδην με 46.52.80.

* 3ος Αλέξανδρος - Διαμαντής Σκούρτης (Ολυμπιάδα) στα 800μ. με 1.54.36 (6ος στον προκριματικό με 1.55.45).

* 5ος Γιάννης Γιαννακόπουλος (Πέλοπας) στα 5.000μ. με 15.04.19.

* 6ος Ανδρέας Γεωργίου (Αθηνόδωρος) στα 800μ. με 1.55.78 (2ος στον προκριματικό με 1.55.05).

* 6ος Γιάννης Βαρβίας (Πρωταθλητές Κομοτηνής) στο ύψος με 1.85μ.

* 8ος Βασίλης Θεοδωρόπουλος (Ολυμπιάδα - έφηβος) στα 200μ. με ν.α.ρ. 21.63 (2ος στον προκριματικό με 21.80).

* 8ος Κωνσταντίνος Γαλάνης (Αθλόραμα) στο ακόντιο με 47.38μ.

* 9ος Αλέξανδρος Σταυρόπουλος (Πέλοπας - έφηβος) στα 5.000μ. με 15.23.54.

* 10ος Νίκος Νικολακόπουλος (Αθηνόδωρος) στα 800μ. με 1.59.00 (12ος στον προκριματικό με 1.56.38).

* 11ος Λάμπρος Κουτσαβίτης (Κούρος) στο μήκος με 6.82μ. (8ος στον προκριματικό με 6.97μ.).

* 12ος Θόδωρος Βλάχος (Πέλοπας) στα 800μ. με 2.00.65 (11ος στον προκριματικό με 1.56.36).

* 15ος Ηλίας - Ορέστης Γεωργιάδης (Πέλοπας - έφηβος) στα 5.000μ. με 15.53.39.

* 17ος Βασίλης Στολάκης (Κούρος - έφηβος) στο μήκος με 6.34μ.

* 23ος Φώτης Θεοδωρακόπουλος (Αθηνόδωρος) στα 800μ. με 2.03.92.

* 28ος Κωνσταντίνος Ρούσσος (Αρίων) στα 200μ. με 23.130 (φ.φ.).

* 32ος Αλέξανδρος Μεντζελόπουλος (Αθηνόδωρος - έφηβος) στα 200μ. με 23.36.

* Άκυρος Βασίλης Στολάκης (Κούρος - έφηβος) στο ύψος.

* Άκυρος Γιώργος Τζαβάρας (Κούρος - έφηβος) στο ύψος.

ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Κ23)

* 4η Χαραλαμπία Ζαχαροπούλου (Ολυμπιάδα) στα 10.000μ. βάδην με 57.12.07.

* 4η Ειρήνη Τάνταρου (Εφηβος Χίου - νεανιδα) στα 5.000 με 17.10.53.

* 9η Ηλιάνα Βαλαχά (Πέλοπας) στα 5.00μ. με 18.25.50.

* 11η Αδαμαντία Σερεμέτη (Αρίων - νεανίδα) στα 5.000 με 18.41.43.

* 11η Ευγενία Βαρβία (Πρωταθλητές Κομοτηνής - νεάνιδα) στα 800μ. με 2.28.34. (10η στον προκριματικό με 2.26.97).

* 14η Ναταλία Νάσιου (Αρίων - νεανιδα) στα 5.000 με 19.31.84.

* 14η Ευαγγελία Βαρσάμη (Αθλόραμα) στα 200μ. με 25.46 +2.2w (13η στον προκριματικό με 25.77).

* 16η Αναστασία Καρέλα (ΓΑΣ Χολαργού) στα 200μ. με 25.81 +2.2w (14η στον προκριματικό με 25.98).

* 19η Αδαμαντία Καμαρού (Ακρος - νεάνιδα) στα 200μ. με 26.54.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΝΕΩΝ Η ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ

Το Σάββατο (11/7) πρώτη ημέρα των αγώνων είχαμε:

ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Κ23)

* 7η Φωτεινή Τσιλιγκιριάν (Κούρος) στα 100μ. εμπ. με 15.09.

* 9η Ειρήνη Τάνταρου (Εφηβος Χίου - νεάνιδα) στα 1.500μ. με 4.43.65.

* 11η Αδαμαντία Καμαρού (Ακρος - νεάνιδα) στα 400μ. με 57.91 (12η στον προκριματικό με 58.63).

* 11η Δέσποινα - Ευθαλία Λεκ;ατσά (Αρίων - νεάνιδα) στα 3.000μ. στιπλ με 12.22.66.

* 11η Ηλιάνα Βαλαχά (Πέλοπας) στα 1.500μ. με 4.49.35.

* 17η Ευαγγελία Βαρσάμη (Αθλόραμα) στα 100μ. με 12.64.

ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ (Κ23)

* 1ος Αλέξανδρος - Διαμαντής Σκούρτης (Ολυμπιάδα) στα 1.500μ. με 3.53.66.

* 2ος Ανδρέας Γεωργίου (Αθηνόδωρος) στα 1.500μ. με 3.53.69.

* 3ος Κωνσταντίνος Γκοτσόπουλος (Αρίων) στη σφαίρα με 14.84μ.

* 4ος Κωνσταντίνος Βεδουρας (Ολυμπιάδα) στα 3.000μ. στιπλ με 9.25.79.

* 5ος Νίκος Νικολακόπουλος (Αθηνόδωρος) στα 1.500μ. με 3.58.59.

* 6ος Γιάννης Γιαννακόπουλος (Πέλοπας) στα 1.500μ. με 4.00.98.

* 6ος Λάμπρος Κουτσαβίτης (Κούρος) στο τριπλούν με 14.66μ. (5ος στον προκριματικό με 14.39μ.).

* 7ος Αλέξανδρος Σταυρόπουλος (Πέλοπας - έφηβος) στα 1.500μ. με 4.03.90.

* 9ος Κωνσταντίνος Γαλάνης (Αθλόραμα) στη σφαίρα με 11.81μ.

* 7ος Γιώργος Ζαρκαδάκης (Πέλοπας) στα 3.000μ. στιπλ με 10.00.28.

* 12ος Νίκος Λαζινος (Ολυμπιάδα) στα 3.000μ. στιπλ με 10.28.63.

* 13ος Κωνσταντίνος Ρούσος (Αρίων) στα 400μ. με 49/28 (14ος στον προκριματικό με 49.80μ.).

* 20ός Φώτης Θεοδωρακόπουλος (Αθηνόδωρος) στα 1.500μ. με 4.13.22.

* 22ος Γιάννης Ανεστόπουλος (Ολυμπιάδα) στα 1.500μ. με 4.22.99.

* 29ος Χριστόφορος Κιαχόπουλος (Πρωταθλητές Κομοτηνής - έφηβος) στα 100μ. με 11.37.

* 36ος Αλέξανδρος Μεντζελόπουλος (Αθηνόδωρος - έφηβος) στα 100μ. με 11.54.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΝΕΩΝ ΤΑ ΠΡΟΗΓΗΘΕΝΤΑ

Στα ήδη διεξαχθέντα προ καιρού, αγωνίσματα, είχαμε ακόμα:

ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ (Κ23)

* 1ος Κωνσταντίνος Βεδουράς (Ολυμπιάδα) στα 8χλμ ανωμάλου με 27.24.1. Εγκατέλειψε στα 10.000μ.

* 2ος Γιάννης Γιαννακόπουλος (Πέλοπας ) στα 10.000μ. με 31.40.23. 9ος στα 8χλμ ανωμάλου με 28.47.8.

* 13ος Αλέξανδρος Σκούρτης (Ολυμπιάδα) στα 8χλμ ανωμάλου με 29.43.3.

* 17ος Νίκος Νικολακόπουλος (Αθηνόδωρος) στα 8χλμ ανωμάλου με 29.38.2

* 19ος Θεόδωρος Βλάχος (Πέλοπας) στα 8χλμ ανωμάλου με 30.14.2.

* 22ος Γιώργος Ζαρκαδάκης (Πέλοπας) στα 8χλμ ανωμάλου με 30.58.8

* 25ος Γιάννης Ανεστόπουλος (Ολυμπιάδα) στα 8χλμ ανωμάλου με 31.34.0.

* 34ος Φώτιος Θεοδωρακόπουλος (Αθηνόδωρος) στα 8χλμ ανωμάλου με 34.40.0

ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Κ23)

* 4η Αδαμαντία Σερεμέτη (Αρίων - νεάνιδα) στα 10.000μ. με 39.36.24.

* 8η Ναταλία Νάσιου (Αρίων - νεάνιδα) στα 10.000μ. με 42.48.69.

* 11η Μαρία Μαρκοπούλου (Αίολος) στο έπταθλο με 3.065β.

* 12η Ηλιάνα Βαλαχά (Πέλοπας) στα 6 χλμ ανωμάλου με 26.34.2.

* 26η Μεταξία Κοντογιάννη (Άτλας) στα 6 χλμ ανωμάλου με 30.47.9.