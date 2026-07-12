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Πάτρα: Σε ύφεση η πυρκαγιά στο Πλατάνι

Πάτρα: Σε ύφεση η πυρκαγιά στο Πλατάνι

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν στο σημείο

19.40: Σε ύφεση βρίσκεται η πυρκαγιά στο Πλατάνι, μετά την άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής.

Παρά ταύτα, η φωτιά δεν έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν στο σημείο.

Πρώτη Ενημέρωση, 18.38: Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα πυρκαγιά στην περιοχή του Πλατανίου, στην Πάτρα, κοντά στον καταυλισμό Ρομά, στις παλιές πυριτιδαποθήκες, πριν τα Αρσάκεια Σχολεία.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δώδεκα οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με περισσότερους από 25 πυροσβέστες, οι οποίοι επιχειρούν για τον περιορισμό και την κατάσβεση της φωτιάς, ενώ από αέρος συνδράμουν ένα ελικόπτερο και δύο αεροσκάφη.

Παράλληλα, η αστυνομία έχει προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Παναχαϊκού, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των διερχόμενων οχημάτων και πεζών.

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Φωτιά Πλατάνι
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