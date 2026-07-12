Παν. Αρβανιτόπουλος: Ανεβαίνει Γολγοθά, χρειάζεται στήριξη

Μέσα σε λίγα λεπτά, η ζωή του νεαρού πατρινού Παναγιώτη - Αναστάσιου Αρβανιτόπουλου άλλαξε για πάντα…

Στα 26 του χρόνια, ένα σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο τον έφερε αντιμέτωπο με μια από τις πιο σκληρές μάχες της ζωής του. Για μήνες, μετά το χειρουργείο, πάλευε στο Νοσοκομείο, καθηλωμένος, ανήμπορος να μιλήσει ή να κινήσει το σώμα του. Κι όμως, δεν σταμάτησε να παλεύει.

Χάρη στη στήριξη όλων, ο Παναγιώτης κατάφερε να κάνει τα πρώτα, δύσκολα βήματα προόδου. Η κατάστασή του βελτιώνεται σταδιακά, όμως ο δρόμος της αποκατάστασης είναι ακόμη μακρύς και δύσκολος. Για να μπορέσει να μιλήσει ξανά, να περπατήσει και να απαλλαγεί από την τραχειοστομία, πρέπει να παραμείνει στο Κέντρο Αποκατάστασης.

Νοσοκομείο, Κ.Α. στη Λάρισα και τώρα σε νέο Κ.Α. στη Λαμία.

Πίσω από αυτή τη μάχη βρίσκεται μια οικογένεια που δίνει καθημερινό αγώνα, προσπαθώντας να κρατήσει ζωντανή την ελπίδα. Όμως οι ανάγκες και τα έξοδα της νοσηλείας ξεπερνούν πια τις δυνάμεις τους.

Σήμερα, ο Παναγιώτης χρειάζεται όλους εμάς δίπλα του. Χρειάζεται τη στήριξή μας για να συνεχίσει τη θεραπεία του και να μην χαθούν όλα όσα με τόσο κόπο έχει καταφέρει.

Γιατί ένας νέος άνθρωπος 28 χρονών δεν πρέπει να σταματήσει να ονειρεύεται. Δεν πρέπει να σταματήσει να παλεύει για τη ζωή του.

Ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να δώσουμε στον Παναγιώτη την ευκαιρία να ξανασταθεί στα πόδια του.

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Εκ μέρους της οικογένειας, η αδελφή του Παναγιώτη, η παλιά πρωταθλήτρια στίβου της Πατραϊκής Ένωσης , Παρασκευή Αρβανιτοπούλου μίλησε στο thebest.gr για μία ακόμα δυνατότητα προσφοράς, τον «ψηφιακό κουμπαρά», πάντα μέσω του συλλόγου «Πράξη Αγάπης». Και απευθυνόμενη στην ανθρωπιά των επιχειρηματιών και επαγγελματιών, απηύθυνε έκκληση, όσοι επιθυμούν να τοποθετήσουν «ψηφιακό κουμπαρά» για τον Παναγιώτη στα μαγαζιά και στις επιχειρήσεις τους, διευκολύνοντας το κοινό να συνδράμει στον αγώνα τους.