«Άλλος οδηγούσε, άλλος έδωσε αίμα», λέει ο πατέρας της 15χρονης που σκοτώθηκε σε τροχαίο

Την εμπλοκή του στο τροχαίο που στοίχισε τη ζωή στη 15χρονη παίκτρια του ΠΑΟΚ, Άννα-Μαρία, από τη Θεσσαλονίκη, αρνείται ο οδηγός του απορριμματοφόρου που φέρεται να ενεπλάκη στο συμβάν.

Ο πατέρας της ανήλικης, ωστόσο, εξέφρασε αμφιβολίες σχετικά με το αν το άτομο που προσήλθε στις Αρχές για να υποβληθεί σε αλκοτέστ ήταν πράγματι αυτό που οδηγούσε το όχημα τη στιγμή του τροχαίου.

Περαιτέρω στοιχεία για την υπόθεση αναμένεται να προκύψουν από κάμερα η οποία βρίσκεται ακριβώς πάνω από το σημείο του θανατηφόρου τροχαίου, καθώς φέρεται να έχει καταγράψει τόσο τη σύγκρουση όσο και τη στιγμή απομάκρυνσης του οδηγού του απορριμματοφόρου από το σημείο.

«Δεν συγκρούστηκα με κανένα όχημα, πήγα σπίτι μου για ύπνο»

Σύμφωνα με πληροφορίες του δελτίου ειδήσεων του Alpha, ο 48χρονος οδηγός του απορριμματοφόρου φέρεται να αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στο τροχαίο όπου έχασε τη ζωή της η 15χρονη Άννα-Μαρία.

Όπως φέρεται να δήλωσε: «Περνούσα από το σημείο την συγκεκριμένη ώρα του τροχαίου. Δεν συγκρούστηκα με κανένα όχημα, γι' αυτό συνέχισα την πορεία μου. Άφησα το απορριμματοφόρο στο αμαξοστάσιο και πήγα για ύπνο στο σπίτι μου».

Σύμφωνα με τον ισχυρισμό του, αργότερα τον ξύπνησε η σύζυγός του, η οποία τον ενημέρωσε ότι τον αναζητούσε η Υπηρεσία του, καθώς τα δεδομένα GPS του οχήματος έδειχναν ότι βρισκόταν στο σημείο όπου σημειώθηκε τροχαίο. Ο 48χρονος στη συνέχεια μετέβη στην Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, όπου έδωσε αίμα προκειμένου να του διενεργηθεί αλκοτέστ.

Οι αμφιβολίες του πατέρα της 15χρονης

Ο πατέρας της 15χρονης Άννας-Μαρίας, μιλώντας στον Alpha, εξέφρασε αμφιβολίες σχετικά με το αν το άτομο που προσήλθε για αιμοληψία και αλκοτέστ ήταν όντως αυτό που οδηγούσε το απορριμματοφόρο τη στιγμή του συμβάντος.

Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Άλλος οδηγούσε το απορριμματοφόρο, άλλος πήγε και έδωσε αίμα και πήγε στην αστυνομία. Και μετά είπε αυτός ότι "δεν ήμουν εγώ στο ατύχημα"».

Ο πατέρας της άτυχης κοπέλας επιβεβαίωσε παράλληλα την ύπαρξη κάμερας ακριβώς στο σημείο του τροχαίου, στοιχείο που αναμένεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της έρευνας.