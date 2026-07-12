Μαριάννα Τουμασάτου: «Είμαι ευγνώμων για όλα όσα µου έχουν συμβεί»

Η Μαριάννα Τουμασάτου σε συνέντευξη της στα Παραπολιτικά μίλησε για το πώς βιώνει την αγάπη του κόσμου, την οικογένειά της και το αν ήθελε πάντα να γίνει ηθοποιός.

Σε ερώτηση για το αν έχει κάποιο ανεκπλήρωτο όνειρο, η Μαριάννα Τουμασάτου απάντησε: «Τα όνειρά µου είναι απλά. Να έχουν υγεία οι άνθρωποί µου και να συνεχίσω να κάνω δουλειές που θα µε εξελίσσουν ως άνθρωπο και ως καλλιτέχνιδα».

Πώς βιώνετε την αγάπη του κόσµου;

«Με ευγνωµοσύνη. Είµαι ευγνώµων για όλα όσα µου έχουν συµβεί».

Πάντα θέλατε να γίνετε ηθοποιός;

«Όχι. Μικρή ήθελα να γίνω πωλήτρια. Στα 16 αποφάσισα ότι θέλω να γίνω ηθοποιός».

Με τον σύζυγό σας πώς είναι τα πράγµατα;

«Είµαι ένας πολύ ευτυχισµένος και τυχερός άνθρωπος, γιατί βρήκα έναν άνθρωπο τόσο ταιριαστό µε εµένα».

Η κόρη σας έχει δείξει τι θέλει να ακολουθήσει;

«Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο παιδί, πολύ «δικό της». ∆εν ξέρω τι θα επιλέξει να κάνει και, επειδή δεν της αρέσει να µιλάω δηµόσια για τη ζωή της, το σέβοµαι».