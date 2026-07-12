Ο Νίκος Ρουμελιώτης ανέλαβε την Ολυμπιάδα

Το Τμήμα Πετοσφαίρισης Ανδρών της Ολυμπιάδας ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με τον Ολυμπιονίκη, πρώην διεθνή αθλητή και επί σειρά ετών αρχηγό της Εθνικής Ελλάδας, καθώς και μέχρι πέρυσι αρχηγό της ομάδας μας, Νίκο Ρουμελιώτη.

Ο Νίκος Ρουμελιώτης αναλαμβάνει καθήκοντα προπονητή της ανδρικής ομάδας, καθώς και υπεύθυνου όλων των αναπτυξιακών τμημάτων αγοριών του συλλόγου.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση: Η επιλογή του αποτελεί μια στρατηγική επένδυση για το παρόν και το μέλλον της Ολυμπιάδας. Η πολύχρονη πορεία του στα ελληνικά και διεθνή γήπεδα, η εμπειρία του σε κορυφαίο επίπεδο και η αγωνιστική του προσωπικότητα αποτελούν τα καλύτερα εχέγγυα για την εξέλιξη της ανδρικής ομάδας, αλλά και για τη δημιουργία μιας ισχυρής αναπτυξιακής φιλοσοφίας στις ακαδημίες μας.

Με τη γνώση, το ήθος και την τεχνογνωσία που τον διακρίνουν, είμαστε βέβαιοι ότι θα συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη των νεαρών αθλητών, στη διαμόρφωση μιας σύγχρονης αγωνιστικής ταυτότητας και στην επίτευξη υψηλών στόχων για όλα τα τμήματα του συλλόγου.

Ν. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ: «ΞΕΚΙΝΑ Η ΔΟΥΛΕΙΑ»

Ο Νίκος Ρουμελιώτης δήλωσε για τη συνεργασία του με την Ολυμπιάδα: «Ευχαριστώ τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη. Για μένα σήμερα δεν ξεκινούν οι δηλώσεις, αλλά η δουλειά. Με πολλή προσπάθεια, συνέπεια και σεβασμό στην ιστορία της Ολυμπιάδας, στόχος μας είναι να παρουσιάσουμε μια ομάδα αντάξια του συλλόγου. Τα λόγια τελειώνουν εδώ. Από σήμερα μιλάει το γήπεδο».