Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πατρών: Άρεσαν οι «μικροί»

Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πατρών χαιρετίζει τους αθλητές του που τον εκπροσώπησαν στη μεγάλη διοργάνωση, το Open Πανελλήνιο πρωτάθλημα Optimist U13 που διεξήχθη στην Πάτρα το διάστημα 5-9 Ιουλίου.

Ισως αρχικά το βάρος της εκπροσώπησης του διοργανωτή Ομίλου να επηρέασε τους μικρούς αθλητές, οι οποίοι έδωσαν, όμως, τη μάχη τους, με τέσσερις εν τέλει αθλητές στα αγόρια στην κατηγορία U13, να καταφέρνουν να μπουν στον «χρυσό» στόλο με καλές εμφανίσεις σε αρκετές ιστιοδρομίες.

Συγκεκριμένα, σε σύνολο 303 αθλητών που αγωνίστηκαν σε 11 ιστιοδρομίες και τις τέσσερις ημέρες του αγώνα, οι αθλητές του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πατρών που προκρίθηκαν στον «χρυσό» στόλο είναι ο Μάριος Ματθαιόπουλος (21η θέση), Λεωνίδας Αργυρός (55η θέση), Ιορδάνης-Παντελεήμων Καρακαπιλίδης (65η θέση) και Στέλιος Τρανώρης (90η θέση). Στον «αργυρό» στόλο αγωνίστηκαν οι Ιωάννης Τριανταφύλλου (98η θέση) και στην κατηγορία U11 οι τρεις μικροί αθλητές του ΙΟΠ, Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου (118η θέση), Παναγιώτης Κανακάρης (143η θέση - αγωνίστηκε με μικροτραυματισμό) και Θανάσης Βουκελάτος (177η θέση). Στα κορίτσια, η Βασιλική Ρώζου κατετάγη στην 49η θέση και η Μυρτώ Χονδρομάρα στην 103η θέση.

Η επιβράβευση της προσπάθειας και το κίνητρο για το μέλλον συνοδεύεται, πάντως, με θετικά σχόλια για κάθε παιδί ξεχωριστά. Στόχος είναι να ενισχυθεί η αυτοπεποίθησή τους τόσο για τους επόμενους αγώνες, όσο και για τη μετάβαση στις επόμενες κατηγορίες σκαφών.

Ευχαριστούμε όλους τους αθλητές μας, καθώς και τους προπονητές του ΙΟΠ, Αριστοτέλη Κουλουμπή-Καλογερόπουλο και Γιώργο Παπακωνσταντίνου.

Μέγας χορηγός ΙΟΠ: Super Cargo

Μότο διοργάνωσης: «Patras is Optimist» by 360PAY