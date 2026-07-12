Καταγγελία της οικογένειας του δολοφονημένου Νικήτα εναντίον αστυνομικών του ΑΤ Μαλεβιζίου

Την διερεύνηση ενδεχόμενων ευθυνών για τα γεγονότα που προηγήθηκαν της δολοφονίας του 21χρονου Νικήτα Γεμιστού ζητά η οικογένειά του, μέσω αναφοράς που κατέθεσε το Σάββατο 11 Ιουλίου στην Αστυνομία.

Ο Νικήτας δολοφονήθηκε στις 5 Μαΐου, ανήμερα των γενεθλίων του, από τον 54χρονο Κώστα Παρασύρη, ο οποίος τον θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο του γιου του. Υπενθυμίζεται ότι το 2023 το όχημα που οδηγούσε τότε ο 18χρονος Νικήτας είχε εμπλακεί σε τροχαίο με κολώνα, στο οποίο έχασε τη ζωή του ο συνεπιβάτης, 17χρονος γιος του Παρασύρη - γεγονός για το οποίο ο τελευταίος θεωρούσε έκτοτε υπόλογο τον Νικήτα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, στις 5 Μαΐου 2026 ο Παρασύρης, με συνοδηγό τη σύζυγό του, φέρεται να έστησε ενέδρα στον Νικήτα, εμβολίζοντας το όχημά του και ακινητοποιώντας το. Στη συνέχεια, αφού τον καταδίωξε, φέρεται να τον πυροβόλησε έξι φορές στην πλάτη και, όταν ο 21χρονος έπεσε αιμόφυρτος στο έδαφος, να τον κλώτσησε επανειλημμένα. Ο δράστης στη συνέχεια μετέφερε τη σύζυγό του στην οικία τους, προτού παραδοθεί ο ίδιος στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου, λέγοντας στους αστυνομικούς, όπως αναφέρεται, «έκανα ό,τι έπρεπε».

Σημειώνεται ότι ο Κώστας Παρασύρης είχε αποπειραθεί να βλάψει τον Νικήτα και στο παρελθόν, παρότι σε βάρος του είχαν κατατεθεί μηνύσεις και είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι.

Καταγγελίες για παραλείψεις

Στην αναφορά που κατέθεσαν, οι συγγενείς του Νικήτα περιγράφουν σειρά περιστατικών που προηγήθηκαν της δολοφονίας, υποστηρίζοντας ότι υπήρξαν παραλείψεις εκ μέρους αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Μαλεβιζίου, οι οποίες -κατά την άποψή τους- ενδέχεται να συνέβαλαν στην τραγική εξέλιξη. Πρόκειται, ωστόσο, για καταγγελία που εκκρεμεί προς διερεύνηση, χωρίς να έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής τυχόν ευθύνη από αρμόδιο όργανο.

Συγκλονιστική ήταν η δήλωση της αδελφής του θύματος, η οποία υποστήριξε ότι υπήρχε ευθύνη εκ μέρους της αστυνομίας, καθώς -όπως ισχυρίστηκε- δεν δόθηκε συνέχεια σε αρκετές συστάσεις που είχε κάνει η οικογένεια, παρότι απευθυνόταν συχνά στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου ζητώντας βοήθεια. Εξέφρασε την πεποίθηση ότι η κατάληξη θα μπορούσε ίσως να είχε αποφευχθεί, τονίζοντας παράλληλα την αποφασιστικότητά της να μη σταματήσει η προσπάθεια μέχρι να αποδοθούν ευθύνες: «Γι' αυτό δεν θέλω να το αφήσουμε τώρα, για να πάρει ο καθένας αυτό που του αξίζει».

Η οικογένεια Γεμιστού ζητά πλέον να διερευνηθεί εάν υπήρξαν παραλείψεις που θα μπορούσαν ενδεχομένως να είχαν αποτρέψει τη δολοφονία, επιμένοντας ότι η υπόθεση δεν πρέπει να μείνει αναπάντητη.