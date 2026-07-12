Στην 7η θέση οι έφηβοι του ΝΟΠ

Την 7η θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Υδατοσφαίρισης Εφήβων κατέκτησε η ομάδα του ΝΟΠ, ολοκληρώνοντας την παρουσία της στην τελική φάση της διοργάνωσης, που διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη.

Με απολογισμό μία νίκη και δύο οριακές ήττες, οι νεαροί πολίστες του ΝΟΠ άφησαν θετικές εντυπώσεις για την αγωνιστικότητα και το πάθος τους, παρά το γεγονός ότι δεν κατάφεραν να πραγματοποιήσουν την υπέρβαση.

Η πιο καθοριστική στιγμή της διοργάνωσης ήταν ο προημιτελικός απέναντι στα Χανιά. Ο αγώνας ολοκληρώθηκε ισόπαλος 10-10 στην κανονική διάρκεια και η πρόκριση κρίθηκε στη διαδικασία των πέναλτι, όπου οι Χανιώτες επικράτησαν με 4-2, διαμορφώνοντας το τελικό 14-12. Στη συνέχεια, στον αγώνα κατάταξης για τις θέσεις 5-8, ο ΝΟΠ ηττήθηκε στις λεπτομέρειες από τον ΠΑΟΚ με 14-13, σε ακόμη μία αμφίρροπη αναμέτρηση.

Στον τελευταίο αγώνα της διοργάνωσης, για τις θέσεις 7-8, οι Έφηβοι του ΝΟΠ πραγματοποίησαν εξαιρετική εμφάνιση, ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο. Μετά το ισορροπημένο πρώτο μισό (8-8), ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους, κυριάρχησαν πλήρως στην πισίνα και επικράτησαν δίκαια του Ιωνικού με 20-14, εξασφαλίζοντας την 7η θέση στην Ελλάδα.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα

Χανιά – Ναυτικός Όμιλος Πατρών 14-12 (10-10 κ.δ., 4-2 πέν.)

Οκτάλεπτα: 3-4, 2-2, 3-2, 2-2, 4-2 (πέναλτι).

ΝΟΠ (Κουνδουράκης): Κανελλόπουλος, Ζαφείρης 2, Δ. Τουντόπουλος 1, Λαμπάτος 5, Αναστασίου 1, Αθανασόπουλος 1.

ΝΟΠ – ΠΑΟΚ 13-14

Οκτάλεπτα: 3-4, 3-2, 3-4, 4-4.

ΝΟΠ (Κουνδουράκης): Κανελλόπουλος, Δ. Τουντόπουλος 4, Λαμπάτος 5, Αναστασίου 1, Αθανασόπουλος 2.

ΝΟΠ – Ιωνικός 20-14

Οκτάλεπτα: 4-4, 4-4, 6-3, 6-3.

ΝΟΠ (Κουνδουράκης): Κανελλόπουλος, Καγκελάρης 1, Ζαφείρης 6, Δ. Τουντόπουλος 3, Λαμπάτος 2, Αναστασίου 2, Αθανασόπουλος 2, Π. Τουντόπουλος 2, Κυριακόπουλος 2.

Προπονητής της ομάδας είναι ο Κουνδουράκης, με συνεργάτη τον Β. Κανελλόπουλο, ενώ αρχηγός της αποστολής είναι ο Δημήτρης Καγκελάρης.

Το ρόστερ αποτελείται από τους:

- Γιώργο Αναστασίου

- Γιάννη Ανδρεόπουλο

- Σπύρο Αθανασόπουλο

- Ανδρέα Γαλάνη

- Ηλία Ζαφείρη

- Σπύρο Καγκελάρη

- Ραφαήλ Κανελλόπουλο

- Χαρίτωνα Κυριακόπουλο

- Άγγελο Λαμπάτο

- Οδυσσέα Σκεπαρνιά

- Θεμιστοκλή Σοφιανόπουλο

- Διονύση Τουντόπουλο

- Παναγιώτη Τουντόπουλο

- Δημήτρη Χριστοδουλόπουλο

Η ΝΕΠ 13η

* Οι Εφηβοι της ΝΕΠ ηττήθηκαν από τον Εθνικό με σκορ 13-11 για την προημιτελική φάση της Silver League. Το παιχνίδι φιλοξενήθηκε στο κολυμβητήριο της Γλυφάδας και τα 8λεπτα ήταν: 3-3, 3-2, 4-0, 3-6. Τα γκολ της ΝΕΠ: Κούλης 1, Κοτσώνης 5, Κρεμανταλάς 3, Μιχαλάτος 1, Μουσας 1.

* Για τις θέσεις 5-8 της Silver League, νίκησε τον Ναυτικό Αθλητικό Ομιλο Κέρκυρας με σκορ 17-14. Τα 8λεπτα: 4-2, 4-5, 2-2, 7-5. Τα γκολ της ΝΕΠ: Κουσώνης 7, Κρεμανταλάς 3, Μουσας 3, Αβράμης 3, Γαλάνης 1.

* Σε αγώνα για τις θέσεις 5-6, κόντρα στον ΟΦΗ, νίκησε 19-18 και κατέλαβε την 5η θέση στη Silver League, 13η συνολικά στο πανελλήνιο πρωτάθλημα!