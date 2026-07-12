ΗΠΑ-Ιράν: Επικίνδυνη κλιμάκωση- Σε κίνδυνο τα Στενά του Ορμούζ

Η Μέση Ανατολή εισέρχεται εκ νέου σε τροχιά ανοιχτής σύγκρουσης, καθώς το Ιράν εξαπέλυσε πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον Ιορδανίας, Κουβέιτ, Ομάν και Κατάρ, ως απάντηση στις εκτεταμένες αμερικανικές επιθέσεις.

Οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν προχωρήσει για τρίτη φορά μέσα σε μία εβδομάδα σε πλήγματα κατά ιρανικού εδάφους, προκαλώντας άμεσα αντίποινα από την Τεχεράνη εναντίον τουλάχιστον πέντε αραβικών χωρών. Παράλληλα, το Ιράν ανακοίνωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά «μέχρι νεωτέρας».

Αντικρουόμενες εκδοχές για την κατάσταση στα Στενά

Η Κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση των ΗΠΑ ανέφερε ότι τα Στενά παραμένουν ανοιχτά για όλα τα πλοία και ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν λάβει θέση προκειμένου να διασφαλίσουν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας. Ανάλογη ήταν και η δήλωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι το πέρασμα παραμένει ανοιχτό για τα εμπορικά πλοία.

Το Ιράν, αντίθετα, εμμένει ότι τα Στενά είναι εκ νέου κλειστά για τη ναυτιλία, αποδίδοντας το κλείσιμο σε ό,τι χαρακτηρίζει «παράνομες κινήσεις» εκ μέρους των αμερικανικών δυνάμεων. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Bloomberg, το πρωί της Κυριακής σημειώθηκαν ιρανικές επιθέσεις με drones και πυραύλους εναντίον συμμάχων των ΗΠΑ, με μόνο μικρές υλικές ζημιές να έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής και καμία απώλεια σε ανθρώπινες ζωές. Το Joint Maritime Information Center ανέφερε πάντως ότι η νότια δίοδος των Στενών, κοντά στις ακτές του Ομάν, παρέμενε ανοιχτή την Κυριακή, παρά την ιρανική ανακοίνωση περί πλήρους κλεισίματος.

Οι αμερικανικές επιθέσεις και η ιρανική ανταπόκριση

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι ο Τραμπ έδωσε εντολή για νέα πλήγματα κατά ιρανικών δυνατοτήτων επίθεσης σε εμπορικά πλοία, μετά από ιρανική επίθεση σε πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με κυπριακή σημαία. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για ισχυρές εκρήξεις σε νότιες περιοχές της χώρας, μεταξύ άλλων στα ενεργειακά κέντρα Μπουσέρ και Ασαλουγιέχ, στις λιμενικές πόλεις Μπαντάρ Αμπάς και Μπαντάρ-ε Νταγιέρ, καθώς και στην περιοχή Σιρίκ, κοντά στα Στενά. Αναφέρθηκε επίσης πλήγμα σε πύργο τηλεπικοινωνιών στην επαρχία Κερμάν, με δύο τραυματίες, σύμφωνα με το πρακτορείο Mehr.

Σε αμφιβολία οι διαπραγματεύσεις

Η κλιμακούμενη ανταλλαγή πληγμάτων θέτει πλέον σε αμφισβήτηση τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ-Ιράν, οι οποίες στόχευαν στη διευθέτηση ζητημάτων όπως το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και τον τερματισμό του πολέμου που, όπως αναφέρεται, ξεκίνησε από Ουάσινγκτον και Ισραήλ στα τέλη Φεβρουαρίου. Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ σχολίασε μέσω social media ότι το Ιράν "έκανε μια κακή επιλογή" και τώρα πληρώνει το τίμημα.

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης ανακοίνωσαν εκ νέου το κλείσιμο των Στενών, δηλώνοντας πως δεν θα επιτρέψουν διέλευση πλοίων μέχρι να σταματήσει η ξένη ανάμειξη, σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο IRIB. Κατηγόρησαν παράλληλα τις ΗΠΑ ότι επιδιώκουν να προκαλέσουν αναταραχή στο νότιο τμήμα του περάσματος. Την Κυριακή καταγράφηκε σχεδόν μηδενική ναυτιλιακή κίνηση στην περιοχή, ενώ το JMIC προειδοποίησε πως η απειλή για τη ναυτική ασφάλεια παραμένει σοβαρή, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι τεχνικά η διέλευση εξακολουθεί να είναι εφικτή.

Πλήγματα σε Ιορδανία, Κατάρ, Κουβέιτ και Ομάν

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων εναντίον της αεροπορικής βάσης Prince Hassan στην Ιορδανία, υποστηρίζοντας πως στόχευσαν αμερικανικό κέντρο διοίκησης και υπόστεγα μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Η Ιορδανία επιβεβαίωσε τρεις πυραυλικές επιθέσεις χωρίς περαιτέρω λεπτομέρειες.

Το Κατάρ ανέφερε τρεις τραυματίες από συντρίμμια μετά την αναχαίτιση ιρανικών πυραύλων, με το πρακτορείο Fars να αναφέρει στόχευση της αεροπορικής βάσης Αλ Ουντέιντ. Το Κουβέιτ γνωστοποίησε ότι αντιμετωπίζει αεροπορικές επιθέσεις, μετά από ιρανικά πλήγματα με drones εναντίον αμερικανικής συστοιχίας Patriot, αποθήκης πυρομαχικών και εγκατάστασης ραντάρ στη χώρα - ενώ ο ιρανικός στρατός έκανε λόγο και για στόχευση αμερικανικού δικτύου επικοινωνιών και ραντάρ στο Μπαχρέιν. Ιρανικά κρατικά μέσα ανέφεραν επίσης πλήγματα σε αμερικανικές εγκαταστάσεις εφοδιασμού στο λιμάνι Ντουκμ του Ομάν, ενώ το Ομάν επιβεβαίωσε μόνο πλήγμα drone στο βόρειο κυβερνείο Μουσαντάμ.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ακόμη ότι σταμάτησαν φορτηγό πλοίο που επιχείρησε να διασχίσει τα Στενά το Σάββατο παρά τις προειδοποιήσεις, ρίχνοντας προειδοποιητικά πυρά, ενώ το πρακτορείο Fars έκανε λόγο για ακινητοποίηση και δεύτερου πλοίου που δεν συμμορφώθηκε.

Πλοίο με κυπριακή σημαία - Αγνοείται μέλος πληρώματος

Το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων M/V GFS Galaxy, με κυπριακή σημαία, επλήγη από ιρανικές δυνάμεις με αποτέλεσμα να αγνοείται ένα μέλος του πληρώματος και το σκάφος να μην είναι πλέον σε θέση να συνεχίσει το ταξίδι του, λόγω σοβαρών ζημιών, σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ. Την Κυριακή καταγράφηκαν μόλις δύο δεξαμενόπλοια να πλησιάζουν τα Στενά, ενώ ένα άδειο υπερδεξαμενόπλοιο άρχισε ξανά να εκπέμπει σήμα εντοπισμού κοντά στις ακτές του Ομάν, στοιχείο που υποδηλώνει πιθανή διέλευση με απενεργοποιημένο πομπό - χωρίς να έχει διευκρινιστεί το ακριβές χρονικό σημείο.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί ταξίδεψε το Σάββατο στο Ομάν για συνομιλίες σχετικά με το μέλλον των Στενών, χωρίς ωστόσο ενδείξεις συμμετοχής ανώτερων Αμερικανών αξιωματούχων. Νωρίτερα, η Τεχεράνη είχε ζητήσει από τις ΗΠΑ να τηρήσουν βασικές δεσμεύσεις προηγούμενης συμφωνίας πριν από νέο γύρο διαπραγματεύσεων, απορρίπτοντας τη θέση Τραμπ ότι οι συνομιλίες μπορούν να συνεχιστούν χωρίς προηγούμενη κατάπαυση πυρός.

Η απειλή Τραμπ και ο φόβος κλιμάκωσης

Την Παρασκευή, ο Τραμπ είχε προειδοποιήσει πως θα «βρέξει το Ιράν με 1.000 πυραύλους» σε περίπτωση εκτέλεσης ιρανικής απειλής εναντίον της ζωής του. Παράλληλα, οι ΗΠΑ ζήτησαν από το Ιράν δημόσια δέσμευση ότι όλα τα περάσματα των Στενών παραμένουν ανοιχτά για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και ότι δεν θα υπάρξουν επιθέσεις σε πολιτικά πλοία. Αμερικανοί αξιωματούχοι, μιλώντας υπό καθεστώς ανωνυμίας, προειδοποίησαν πως η άρνηση της Τεχεράνης να δώσει αυτή τη διαβεβαίωση θα έχει συνέπειες.

Η ανησυχία εντείνεται, καθώς ενδεχόμενη υλοποίηση της απειλής Τραμπ για πυραυλικά πλήγματα μεγάλης κλίμακας θα μπορούσε να κλείσει οριστικά την πόρτα των διαπραγματεύσεων. Οι εξελίξεις δείχνουν ότι η αντιπαράθεση ΗΠΑ-Ιράν εισέρχεται σε ιδιαίτερα κρίσιμη φάση, με κάθε νέο πλήγμα να αυξάνει τον κίνδυνο λανθασμένων υπολογισμών και ανεξέλεγκτης κλιμάκωσης. Η εμπλοκή πολλών χωρών της περιοχής, σε συνδυασμό με τη στρατηγική σημασία των Στενών του Ορμούζ, επαναφέρει την κρίση σε επίπεδο απειλής για τη διεθνή ασφάλεια με παγκόσμιες προεκτάσεις.

Το αν οι δύο πλευρές θα επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ή θα συνεχιστεί ο κύκλος αντιποίνων αναμένεται να καθορίσει την πορεία της σύγκρουσης και τη σταθερότητα ολόκληρης της περιοχής τους επόμενους μήνες, με κάθε περαιτέρω κλιμάκωση να εγκυμονεί κινδύνους ευρύτερης περιφερειακής σύρραξης.