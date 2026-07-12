Πυρκαγιά σε πιλοτή στην Πάτρα: Αναζητούν ύποπτο αυτοκίνητο- Η μαρτυρία

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στην Πάτρα, όταν φωτιά ξέσπασε σε τρία σταθμευμένα οχήματα σε πιλοτή πολυκατοικίας στην οδό Ηλείας, κάτω από την Πλατεία Ομονοίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 4 τα ξημερώματα, με την πυρκαγιά να ξεκινά από μία δίκυκλη μοτοσικλέτα και να επεκτείνεται μέσα σε λίγα λεπτά σε τρία αυτοκίνητα που βρίσκονταν στον ίδιο χώρο.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική, η οποία προχώρησε στην ασφαλή μεταφορά δύο ηλικιωμένων και ενός ασθενή, που απομακρύνθηκαν χωρίς τραυματισμούς από το κτίριο.

Έρευνα σε εξέλιξη - Το ενδεχόμενο εμπρησμού στο επίκεντρο

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των Αρχών για τα αίτια της πυρκαγιάς, με τις μέχρι στιγμής ενδείξεις να στρέφουν προς το ενδεχόμενο εμπρησμού. Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν το σύνολο των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί από την περιοχή, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για σκόπιμη ενέργεια και να ταυτοποιηθούν τυχόν εμπλεκόμενοι.

Κομβικό στοιχείο για τις έρευνες αποτελεί η κατάθεση αυτόπτη μάρτυρα, ο οποίος ανέφερε πως παρατήρησε ύποπτη κίνηση οχήματος λίγο πριν από το περιστατικό: «Είδα ένα αυτοκίνητο να κάνει βόλτες στο οικοδομικό τετράγωνο και μετά ακούστηκε η έκρηξη».

Οι Αρχές αναμένεται να αξιοποιήσουν τυχόν υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, ώστε να διασταυρωθεί η μαρτυρία και να εντοπιστεί το όχημα που αναφέρθηκε, στο πλαίσιο της προσπάθειας για την πλήρη διαλεύκανση των αιτίων της πυρκαγιάς.

Το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στη γειτονιά, με αρκετούς κατοίκους να ξυπνούν έντρομοι από τους ήχους που περιγράφονται ως εκρήξεις.