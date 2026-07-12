Επικίνδυνη οδήγηση: Αυτοκίνητο διέσχισε σήραγγα με τις πόρτες ανοιχτές- ΒΙΝΤΕΟ

Νέο περιστατικό ριψοκίνδυνης οδήγησης καταγράφηκε μέσα σε σήραγγα, όπου οδηγός επέλεξε να κινηθεί έχοντας ανοιχτές τόσο τη δική του πόρτα όσο και εκείνη του συνοδηγού, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τους διερχόμενους οδηγούς.

Σύμφωνα με βίντεο που έχει καταγράψει το περιστατικό, ο οδηγός συνέχισε την πορεία του αμέριμνος, με τη μουσική στη διαπασών, αδιαφορώντας για τον κίνδυνο που προκαλούσε η συμπεριφορά του. Η κίνηση αυτή δυσχέραινε σημαντικά τη διέλευση των υπόλοιπων οχημάτων, καθώς οι άλλοι οδηγοί αδυνατούσαν να τον πλησιάσουν ή να τον προσπεράσουν με ασφάλεια, λόγω των ανοιχτών θυρών του οχήματος.

Το περιστατικό εντάσσεται σε μια σειρά ανάλογων καταγραφών επικίνδυνης οδικής συμπεριφοράς που έχουν έρθει στο φως το τελευταίο διάστημα, γεγονός που εγείρει εκ νέου προβληματισμό για την οδική ασφάλεια και την τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.