Εμπρηστικές επιθέσεις: Στοιχεία-«κλειδιά» από το κινητό του 29χρονου

Σημαντικά στοιχεία για την εξέλιξη της έρευνας γύρω από τη φονική εμπρηστική επίθεση στην οικία της οικογένειας Νέστορα αναμένεται να προκύψουν από το κινητό τηλέφωνο του 29χρονου κατηγορουμένου, το οποίο έχει κατασχεθεί και εξετάζεται από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την αστυνομική επιχείρηση για τη σύλληψή του, ο 29χρονος φέρεται να προσπάθησε να απαλλαγεί από τη συσκευή πετώντας την από παράθυρο. Η συσκευή, ωστόσο, εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς σε λειτουργική κατάσταση, καθώς η προστατευτική θήκη φέρεται να περιόρισε τις φθορές από την πτώση.

Οι ερευνητές εξετάζουν πλέον τις επαφές, τα αρχεία και τα ψηφιακά δεδομένα του κινητού, εκτιμώντας ότι ενδέχεται να προκύψουν στοιχεία σχετικά με τον σχεδιασμό των επιθέσεων, καθώς και πληροφορίες που θα μπορούσαν να συμβάλουν στον εντοπισμό τυχόν άλλων εμπλεκομένων στις δύο προηγούμενες εμπρηστικές ενέργειες.

Παράλληλα, διερευνάται αν στη συσκευή υπάρχουν αποθηκευμένα έγγραφα ή προσχέδια σχετικά με την υπόθεση, όπως ενδεχόμενο κείμενο ανάληψης ευθύνης ή άλλο υλικό που θα μπορούσε να συνδράμει στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Σε βάρος των τριών συλληφθέντων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για σειρά κακουργηματικών πράξεων, μεταξύ των οποίων συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, έκρηξη, εμπρησμό και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Πρόκειται, σε αυτό το στάδιο, για κατηγορίες που εκκρεμούν προς κρίση από τη Δικαιοσύνη, ενώ οι κατηγορούμενοι έχουν λάβει προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν ενώπιον της ανακρίτριας.

Κατά τις Αρχές, η επίθεση στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα φέρεται να εντάσσεται σε ευρύτερο σχέδιο συντονισμένων εμπρηστικών ενεργειών, με την έρευνα να συνεχίζεται για την ταυτοποίηση και τυχόν λοιπών εμπλεκομένων.