Δύο τόνοι ακατάλληλα γαλακτοκομικά κατασχέθηκαν από την ΑΑΔΕ

Στο πλαίσιο των στοχευμένων ελέγχων για την πάταξη της παράνομης διακίνησης και εμπορίας προϊόντων, οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων πέτυχαν καίριο πλήγμα στο εμπόριο ακατάλληλων τροφίμων.

Μετά από έλεγχο σε μικρό φορτηγό όχημα με ξένες πινακίδες κυκλοφορίας, στον οδικό άξονα Μακάζας – Κομοτηνής, διαπίστωσαν ότι αυτό μετέφερε παρανόμως πάνω από 2 τόνους γαλακτοκομικών προϊόντων, προέλευσης Βουλγαρίας.

Τα προϊόντα μεταφέρονταν χωρίς τον απαιτούμενο ψυκτικό θάλαμο, όπως προβλέπει η νομοθεσία. Επιπλέον, το όχημα κινούνταν υπέρβαρο κατά 1.500 κιλά.

Με τη συνεργασία ελεγκτών της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, διαπιστώθηκε ότι τα προϊόντα ήταν άκρως επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία, λόγω της πλήρους απουσίας ψύξης.

Το σύνολο των προϊόντων κατασχέθηκε και καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ επιβλήθηκαν και οι προβλεπόμενες αυστηρές κυρώσεις για το υπέρβαρο του φορτίου και την επικινδυνότητα των τροφίμων, όπως προβλέπει ο ΕΦΕΤ.