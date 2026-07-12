Κύμα οργής μετά τον θάνατο του 20χρονου στο Άργος, από πυρά αστυνομικών- «Υπέρμετρη βία»

Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει ο θάνατος του 20χρονου στο Άργος, ο οποίος είχε τραυματιστεί βαρύτατα από πυροβολισμούς αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης τα ξημερώματα της 8ης Ιουλίου.

Ο νεαρός, που είχε διαγνωστεί εγκεφαλικά νεκρός και νοσηλευόταν διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου ΚΑΤ, κατέληξε αργά το βράδυ του Σαββάτου 12 Ιουλίου.

Την προηγούμενη ημέρα, οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ είχαν κριθεί προφυλακιστέοι, μετά από πολύωρες απολογίες ενώπιον ανακριτή στο Ναύπλιο. Ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν ομόφωνα την προσωρινή τους κράτηση. Στην απολογία τους οι δύο άνδρες αρνήθηκαν πρόθεση ανθρωποκτονίας, υποστηρίζοντας ότι πυροβόλησαν με σκοπό τον εκφοβισμό. Αντιμετωπίζουν κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, η οποία αναμένεται να αναβαθμιστεί μετά τον θάνατο του νεαρού.

Στο σημείο του συμβάντος εντοπίστηκαν 13 κάλυκες, ενώ διερευνάται σε ποιο όπλο ανήκει ο καθένας, από ποιο όπλο τραυματίστηκε ο 20χρονος και αν επρόκειτο για ευθεία βολή ή εποστρακισμό. Εξετάζονται επίσης δύο σημάδια σε τοίχο, για να διαπιστωθεί αν προήλθαν από βολίδες και υπό ποιες συνθήκες.

Αντιδράσεις κομμάτων

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατηγόρησαν την αστυνομία για υπέρμετρη χρήση βίας και ζήτησαν άμεση διαλεύκανση της υπόθεσης με πλήρη απόδοση ευθυνών.

Ο Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη της ΕΛ.Α.Σ., Μαρίνος Σκανδάμης, καταλόγισε ευθύνες στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, υποστηρίζοντας πως καλλιεργεί «κουλτούρα χρήσης όπλων» ασύμβατη με τον προστατευτικό ρόλο της αστυνομίας, στοιχείο που κατά τον ίδιο οδηγεί ορισμένους αστυνομικούς σε ανεξέλεγκτη δράση. Εξέφρασε συλλυπητήρια στην οικογένεια και ζήτησε πλήρη διαφάνεια στην έρευνα.

Το ΠΑΣΟΚ, μέσω ανακοίνωσής του, εξέφρασε επίσης συλλυπητήρια στην οικογένεια, τονίζοντας ότι ενώ η δικαστική διαδικασία πρέπει να γίνει σεβαστή, η πολιτική ευθύνη της κυβέρνησης δεν μπορεί να αναμένει δικαστική απόφαση. Το κόμμα ζήτησε σύγχρονη εκπαίδευση αστυνομικών, σαφείς κανόνες εμπλοκής και αποτελεσματική εποπτεία, καθώς και πλήρη διερεύνηση με απόδοση ευθυνών σε όλα τα επίπεδα.

Η αντίδραση της μητέρας

Πριν από τον θάνατο του γιου της, η μητέρα του 20χρονου είχε μιλήσει συντετριμμένη στο MEGA, περιγράφοντας τη βαρύτητα των τραυμάτων του και κάνοντας λόγο για πολλαπλά τραύματα από σφαίρες στο κεφάλι, εσωτερική και εξωτερική αιμορραγία. Ανέφερε ότι ο γιος της ήταν αυτιστικός, με αναπηρία 89%, χωρίς φιλικό κύκλο λόγω πρόσφατης μετακόμισης της οικογένειας από την Αθήνα. Περιέγραψε ότι το βράδυ του συμβάντος ο νέος βγήκε κρυφά από το σπίτι για να δροσιστεί, ότι είχε ξεχάσει το δίπλωμά του και πανικοβλήθηκε όταν άρχισε να παρακολουθείται από την αστυνομία. Τόνισε ότι, παρά τις δυσκολίες επικοινωνίας, ο γιος της ήταν αυτόνομος στην καθημερινότητά του και είχε ιδιαίτερη αγάπη για τα αυτοκίνητα. Έκλεισε λέγοντας ότι, κατά την άποψή της, "τον σκοτώσανε πολύ άγρια".

Το χρονικό

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα ξημερώματα της 8ης Ιουλίου ο νεαρός Ελληνορώσος δεν σταμάτησε σε σήμα ελέγχου ανδρών της ΟΠΚΕ και φέρεται να επιχείρησε να παρασύρει αστυνομικούς. Ακολούθησε καταδίωξη με επικίνδυνους ελιγμούς, μέχρι που το όχημά του εγκλωβίστηκε από περιπολικά τα οποία εμβόλισε. Στη συνέχεια εγκατέλειψε το όχημα, πέταξε ένα πιστόλι -το οποίο αποδείχθηκε αεροβόλο- και προσπάθησε να διαφύγει σκαρφαλώνοντας σε μαντρότοιχο, σημείο όπου αστυνομικοί τον πυροβόλησαν στο κεφάλι.

Ο 20χρονος είχε στο παρελθόν απασχολήσει τις αρχές για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς είχε βρεθεί στην κατοχή του σιδερογροθιά, ρόπαλο και φάρος αστυνομίας.

Οι δύο αστυνομικοί συνελήφθησαν άμεσα και διώκονται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, ενώ διατάχθηκε παράλληλα πειθαρχική έρευνα σε βάρος τους.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., αστυνομικοί της ΟΠΚΕ Αργολίδας επιχείρησαν έλεγχο σε όχημα στην περιοχή του Άργους, ο οδηγός του οποίου δεν συμμορφώθηκε και επιχείρησε -όπως αναφέρεται- να εμβολίσει αστυνομικούς και υπηρεσιακά οχήματα κατά τη διαφυγή του. Μετά τον εγκλωβισμό του οχήματος, ο οδηγός εγκατέλειψε πεζός προσπαθώντας να διαφύγει από μαντρότοιχο, οπότε δύο αστυνομικοί έκαναν χρήση όπλων τραυματίζοντάς τον. Ο νεαρός μεταφέρθηκε αρχικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και στη συνέχεια διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Αττικής. Στο σημείο εντοπίστηκε και κατασχέθηκε αεροβόλο πιστόλι, το οποίο στάλθηκε για εργαστηριακή εξέταση. Οι δύο αστυνομικοί συνελήφθησαν αυτόφωρα, με δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βαριά σωματική βλάβη, ενώ ξεκίνησε πειθαρχική διαδικασία. Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.