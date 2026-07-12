Λευκάδα: Νεκρός 40χρονος στο Αγκυροβόλιο Βασιλικής- Σε βράχια εντοπίστηκε η σορός του

Νεκρός ανασύρθηκε το μεσημέρι της Κυριακής ένας 40χρονος Ρουμάνος από τη θαλάσσια περιοχή του Αγκυροβολίου Βασιλικής στη Λευκάδα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, γύρω στις 11:30 το πρωί ο φύλακας του Αγκυροβολίου ειδοποίησε την Αστυνομία, καθώς εντοπίστηκε σορός στα βράχια. Οι αρμόδιες αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα και ακολούθησε η επιχείρηση ανάσυρσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Λευκαδίτικα νέα ο άτυχος άνδρας διέμενε και εργαζόταν στη Βασιλική κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Πιθανολογείται ότι είχε μεταβεί το βράδυ του Σαββάτου για ψάρεμα, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του. Σημειώνεται ότι ο χώρος του αγκυροβολίου δεν φυλάσσεται σε 24ωρη βάση.

Για τα ακριβή αίτια του περιστατικού διενεργείται προανάκριση από τις αρμόδιες αρχές, ενώ αναμένεται και η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, η οποία θα ρίξει φως στα αίτια του θανάτου.