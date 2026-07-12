Πάτρα: Ριζική αναβάθμιση για την Ψυχιατρική Κλινική του ΠΓΝΠ, από το Σωματείο «Καλλιπάτειρα»

Η εικόνα της Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής Ενηλίκων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών αλλάζει ριζικά, με πρωτοβουλία -μεταξύ άλλων- του Πανελλήνιου Σωματείου Γυναικών «Καλλιπάτειρα» – Παραρτήματος Πάτρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Νεολόγος των Πατρών», πρόκειται για μια ουσιαστική παρέμβαση που αναβαθμίζει τις συνθήκες νοσηλείας, διαμορφώνοντας ένα σύγχρονο, λειτουργικό και αξιοπρεπές περιβάλλον τόσο για τους ασθενείς όσο και για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και για τους φοιτητές που εκπαιδεύονται στην κλινική.

Στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των νοσηλευομένων και η ενίσχυση της θεραπευτικής διαδικασίας. Οι εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη μεταμορφώνουν την Ψυχιατρική Κλινική σε έναν ιδιαίτερα ευαίσθητο χώρο του δημόσιου συστήματος υγείας, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι η κοινωνική προσφορά μπορεί να αφήσει ένα ουσιαστικό και διαρκές αποτύπωμα.

Η υλοποίηση αυτού του σημαντικού έργου έγινε εφικτή χάρη στην οικονομική στήριξη και τη σταθερή μέριμνα του Πανελλήνιου Σωματείου Γυναικών «Καλλιπάτειρα». Καθοριστική ήταν η συμβολή της Προέδρου του Σωματείου, Κατερίνας Παναγοπούλου, καθώς και της Προέδρου και Συντονίστριας του Παραρτήματος Πάτρας, Μαρίας Μανουσάκη – Μαλλιώρη, η οποία ανέλαβε τον συντονισμό της πρωτοβουλίας σε τοπικό επίπεδο.