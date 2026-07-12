Κρήτη: Πέταξε από τη Γερμανία για να χτυπήσει την πρώην σύντροφό του- Την έστειλε στο νοσοκομείο και επέστρεψε αυθημερόν

Προηγούμενο δεν έχει αυτό που συνέβη τη νύχτα του Σαββάτου σε ξενοδοχείο της Αμμουδάρας. Αστυνομικοί έλαβαν κλήση για σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο, ουδείς, ωστόσο, μπορούσε να υποψιαστεί το όλο σκηνικό και τι είχε προηγηθεί.

Όταν κατέφθασαν στο ξενοδοχείο αντίκρισαν μια 25χρονη Γερμανίδα άσχημα χτυπημένη. Η κοπέλα δεν μπορούσε ούτε να μιλήσει, ούτε καν να ανασάνει. Τόσο άσχημα ήταν. Ο 19χρονος Γερμανός φίλος της στεκόταν λίγο πιο πέρα, επίσης χτυπημένος στο πρόσωπο. Η 25χρονη χρειάστηκε να διακομιστεί με ασθενοφόρο στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο όπου και παραμένει νοσηλευόμενη.

Τι όμως είχε γίνει;

Η 25χρονη είχε χωρίσει από την προηγούμενη σχέση της, έναν 27χρονο Γερμανό, τον Φεβρουάριο. Οι δυο τους ήταν μαζί για περίπου έξι χρόνια. Φέρεται να υπήρχαν, όμως, προβλήματα στην σχέση τους, ακόμα και με κάποια περιστατικά βίας, σύμφωνα με την ίδια. Μετά τον χωρισμό τους, ο 27χρονος ταξίδεψε μέχρι την Ταιλάνδη προκειμένου να εκπαιδευτεί στο κικ μπόξινγκ, ενώ εκείνη προχώρησε στη ζωή της. Κάπως έτσι ήρθε με τον 19χρονο φίλο της για διακοπές στην Κρήτη και έκλεισαν ξενοδοχείο στην περιοχή της Αμμουδάρας. Και ενώ εκείνη πίστευε ότι πλέον δεν είχε τίποτα κοινό με τον πρώην της, ξέχασε ότι είχαν έναν κοινό λογαριασμό mail, με αποτέλεσμα να ενημερώνεται και αυτός για κάποιες κινήσεις της, σύμφωνα με το cretalive.gr.

Παρήγγειλε διαδικτυακά φαγητό και έμαθε ο πρώην πού βρίσκεται

Η 25χρονη παρήγγειλε φαγητό μέσω διαδικτυακής εφαρμογής. Η παράδοση ανέφερε την σουίτα 604 του ξενοδοχείου στην Αμμουδάρα. Και τότε έγινε το απίστευτο: ο 27χρονος πήρε το πρώτο αεροπλάνο και ήρθε στην Κρήτη. Αρχικώς είχε κλείσει airbnb για τέσσερις ημέρες, όμως τα πράγματα εξελίχθηκαν πολύ πιο γρήγορα.

Όταν βρήκε το ξενοδοχείο της πρώην, εντόπισε την σουίτα 604 και μπούκαρε από την περίφραξη της πισίνας. Ο 19χρονος νυν προσπάθησε να τον απωθήσει, αλλά ο 27χρονος «μποξέρ» τον έβγαλε νοκ-άουτ. Όταν λίγο αργότερα συνήλθε, άκουσε τα ουρλιαχτά της συντρόφου του, την οποία ο πρώην χτυπούσε με βιαιότητα. Έτρεξε κατά πάνω του για να τον απωθήσει και να τον αποτρέψει.

Ο 27χρονος κατάφερε να διαφύγει-στο μεταξύ είχε μαζευτεί κόσμος- όμως κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, οι αστυνομικοί του ΑΤ Μαλεβιζίου τον εντόπισαν μέσα σε μία ώρα. Ο 27χρονος φέρεται να ετοιμαζόταν να φύγει γιατί πιάστηκε με τη βαλίτσα στο χέρι.

Ο νεαρός Γερμανός αντιμετωπίζει μεταξύ άλλων κακουργηματική δίωξη και πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας Ηρακλείου. Αυτό, όμως, που προκαλεί αίσθηση σε όλους είναι ότι ο άνθρωπος αυτός είχε κάνει μία απίστευτη προετοιμασία και προεργασία για να επιτύχει τον σκοπό του, πράγμα που υποδηλώνει τρομερό μένος και άτομο ικανό για όλα.

Μία που εντόπισε τον τόπο προσωρινής διαμονής της πρώην του, μία που μπήκε στο αεροπλάνο, ταξίδεψε μέχρι το εξωτερικό, εισέβαλε στο ξενοδοχείο και την χτύπησε άσχημα, όπως και τον φίλο της, τον οποίο με ένα χτύπημα, αναισθητοποίησε. Όπως προαναφέρθηκε άλλωστε, ο άνθρωπος αυτός ταξίδεψε μέχρι την Ταιλάνδη για να εκπαιδευτεί στο κικ μπόξινγκ.