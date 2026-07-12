Σεισμός στην Καλαμάτα: 3,9 Ρίχτερ βορειοανατολικά των Αρφαρών

Το μεσημέρι της Κυριακής
Σεισμός μεγέθους 3,9 Ρίχτερ σημειώθηκε την Κυριακή 12 Ιουλίου 2026 στα Αρφάρα Μεσσηνίας, κοντά στην Καλαμάτα
Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός σημειώθηκε στις 15:25 και είχε επίκεντρο 6 χιλιόμετρα ανατολικά των Αρφαρών Μεσσηνίας.
Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 5,0 χιλιόμετρα.
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