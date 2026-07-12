Σεισμός στην Καλαμάτα: 3,9 Ρίχτερ βορειοανατολικά των Αρφαρών

Σεισμός μεγέθους 3,9 Ρίχτερ σημειώθηκε την Κυριακή 12 Ιουλίου 2026 στα Αρφάρα Μεσσηνίας, κοντά στην Καλαμάτα

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός σημειώθηκε στις 15:25 και είχε επίκεντρο 6 χιλιόμετρα ανατολικά των Αρφαρών Μεσσηνίας.

Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 5,0 χιλιόμετρα.