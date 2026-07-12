Σέβη Βολουδάκη: Θρασύδειλοι έφτασαν στην πόρτα του σπιτιού μου και έγραψαν «θάνατος»

«Άνανδρους και θρασύδειλους» χαρακτήρισε η Σέβη Βολουδάκη τους αγνώστους που έγραψαν απειλητικά συνθήματα στο σπίτι και στο γραφείο της στα Χανιά και υπογράμμισε πως δεν πρόκειται να υποχωρήσει μπροστά σε τέτοιες ενέργειες.

Η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη τόνισε πως οι δράστες έφτασαν μέχρι την πόρτα του σπιτιού της στα Χανιά, όπου έγραψαν απειλητικά συνθήματα, μεταξύ των οποίων «Γκαζάκια στα σπίτια σας» και «Θάνατος» μόλις λίγες μέρες μετά την τρομοκρατική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα και τον θανάσιμο τραυματισμό της μητέρας της.

«Άνανδροι, θρασύδειλοι. Έφτασαν μέχρι την πόρτα του σπιτιού μου και του γραφείου. Έγραψαν απειλητικά συνθήματα, “γκαζάκια στα σπίτια σας”, “θάνατος”. Ανάμεσα στα συνθήματα ήταν και ένα μήνυμα για τους δολοφόνους της Βάγιας Νέστορα. Πρόκειται για τους ίδιους ανθρώπους, για τους ίδιους τρομοκράτες που νομίζουν ότι μπορούν να μας τρομοκρατήσουν και να μας εκφοβίσουν», ανέφερε χαρακτηριστικά στην τηλεόραση της ΕΡΤ.

Έστειλε μήνυμα ότι τέτοιες πρακτικές δεν μπορούν να κάμψουν ούτε την ίδια ούτε τη λειτουργία των θεσμών: «Θέλω να δώσω το μήνυμα ότι αυτό δεν πρόκειται να περάσει. Αυτό δεν θα συμβεί, ό,τι και να κάνουν, όσες προσπάθειες και να κάνουν. Ούτε θα φοβηθούμε, ούτε θα σταματήσω να αγωνίζομαι, να προσπαθώ και να κάνω ό,τι κάνω μέχρι σήμερα».

Σύμφωνα με την κ. Βολουδάκη, τα συνθήματα γράφτηκαν τα ξημερώματα και έγιναν αντιληπτά νωρίς το πρωί, ενώ ενημερώθηκε άμεσα η Αστυνομία.

«Θεωρώ ότι είναι θέμα πολύ ωρών, αν όχι ημερών, να γίνουν οι απαραίτητες συλλήψεις και οι άνθρωποι αυτοί να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη, όπως πρέπει και όπως ορίζουν οι κανόνες ενός ευνομούμενου δημοκρατικού κράτους, όπως είναι η πατρίδα μας», σημείωσε.

«Επιμένουν να υποστηρίζουν αυτά τα συνθήματα. Περιμένω και εγώ από όλο τον πολιτικό κόσμο να καταδικάσει την επίθεση αυτή στο γραφείο μου», ανέφερε.

Τρίτη φορά που γίνεται στόχος

Η Σέβη Βολουδάκη αποκάλυψε ακόμη ότι δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται στόχος παρόμοιας επίθεσης. «Είναι η τρίτη φορά που γίνεται αυτό. Μία φορά έχει γίνει κανονικά και με γκαζάκια. Η πρώτη φορά έγινε με γκαζάκια. Τώρα τα ζωγράφισαν», είπε.

«Το σοκαριστικό είναι ότι φτάνουν ακριβώς μέχρι την πόρτα, την πόρτα του σπιτιού» όπου βρισκόταν μαζί με την οικογένειά της.

Κυρανάκης: Απάντησε με ψυχή Νεοδημοκράτισσας

Ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας σημείωσε πως: «Πήγαν στο σπίτι μιας μάνας που μεγαλώνει μόνη της 3 μικρά παιδιά να απειλήσουν, να εκφοβίσουν, να τρομοκρατήσουν. Και να ζητήσουν την απελευθέρωση των δολοφόνων της Βάγιας Νέστορα.

Η Σέβη Βολουδάκη τους απάντησε με ψυχή Νεοδημοκράτισσας. Η Σέβη έχει μάθει σε όλη της τη ζωή να μην φοβάται και δίνει το παράδειγμα για όλους μας.

Τους το λέμε ξανά. Δεν τους φοβόμαστε.

Δεν είναι “Άγνωστοι”. Είναι ΓΝΩΣΤΟΙ. Είναι μέλη μιας γνωστής εγκληματικής οργάνωσης που θέλει να τρομοκρατήσει οικογένειες, παιδιά, μάνες. Είναι οι ίδιοι που έκαψαν με μολότοφ ακόμη και το αγέννητο παιδί της εγκύου Αγγελικής Παπαθανασοπούλου στη Μαρφίν.

Όπως η Ελληνική Αστυνομία βρήκε τους «συντρόφους» τους, έτσι θα βρει και αυτούς».