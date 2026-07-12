Θλίψη στην Πάτρα για τον θάνατο του ογκολόγου Θωμά Μακατσώρη

Με βαθιά θλίψη έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του ογκολόγου Θωμά Μακατσώρη, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Πατρών, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο.

Η απώλειά του προκαλεί συγκίνηση στην ιατρική κοινότητα, στους συναδέλφους του, αλλά και στους χιλιάδες ασθενείς που γνώρισαν από κοντά τον επιστήμονα και τον άνθρωπο, ο οποίος αφιέρωσε την επαγγελματική του πορεία στην ογκολογία και στη φροντίδα των ασθενών.

Ο Θωμάς Μακατσώρης ήταν Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας – Ογκολογίας στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών το 1990 και συνέχισε την εκπαίδευσή του στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ειδικεύτηκε στην Παθολογία στο Bridgeport Hospital, σε συνεργασία με το Yale University School of Medicine (1990-1994), και στην Αιματολογία – Ογκολογία στο Massachusetts General Hospital, σε συνεργασία με το Harvard Medical School (1994-1997).

Ήταν κάτοχος της πιστοποίησης του American Board of Internal Medicine τόσο στην Παθολογία όσο και στην Ογκολογία. Από το 2000 υπηρετούσε στο Ογκολογικό Τμήμα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, αρχικά ως επιμελητής, ενώ από το 2009 ήταν μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το 2002 διετέλεσε εκπρόσωπος του ελληνικού Υπουργείου Υγείας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας κατά τις διαπραγματεύσεις για τη Διεθνή Συνθήκη για τον Καπνό. Το επιστημονικό του έργο επικεντρώθηκε στον καρκίνο του γαστρεντερικού συστήματος και του πνεύμονα, μέσα από κλινικές μελέτες νέων αντικαρκινικών θεραπειών και τη μεταφραστική έρευνα.

Η κηδεία του, θα γίνει την Τρίτη 14 Ιουλίου, στις 11 το πρωί, από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α' Κοιμητηρίου Πατρών.