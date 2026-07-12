Φωτιά: «Πορτοκαλί» συναγερμός τη Δευτέρα – Οι περιοχές όπου συνιστάται αυξημένη επαγρύπνηση

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της γενικής γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για αύριο προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης και Κιλκίς, ενώ υψηλός κίνδυνος (κατηγορία 3) προβλέπεται σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας.

«Σε ημέρες αυξημένης επικινδυνότητας, ακόμα και μία μικρή πράξη αμέλειας μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες. Η τήρηση των μέτρων πρόληψης και η αποφυγή κάθε επικίνδυνης δραστηριότητας στην ύπαιθρο μπορούν να αποτρέψουν την εκδήλωση μιας πυρκαγιάς και να συμβάλουν καθοριστικά στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, των περιουσιών και του φυσικού περιβάλλοντος», υπογραμμίζει μεταξύ άλλων η Πολιτική Προστασία στην ανακοίνωση που εξέδωσε.

Έμφαση δίνεται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία έχει πληγεί ιδιαίτερα τις τελευταίες μέρες από πυρκαγιές και ένα κομμάτι της είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο για φωτιά (κατηγορία 4) αύριο, 13 Ιουλίου, σύμφωνα με τις προβλέψεις.

Υψηλός και πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος να εκδηλωθεί φωτιά την Δευτέρα, σε περιοχές της χώρας και ως εκ τούτου η Πολιτική Προστασία απευθύνει ισχυρή έκκληση προς τους πολίτες να βρίσκονται σε αυξημένη επαγρύπνηση.

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="el" dir="ltr">Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας για άυριο Δευτέρα 13 Ιουλίου σε:<br><a href="https://x.com/hashtag/%CE%9A%CE%B9%CE%BB%CE%BA%CE%AF%CF%82?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Κιλκίς</a><br> περιοχές <a href="https://x.com/hashtag/%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Θεσσαλονίκης</a><br><br> Επιχειρησιακή ετοιμότητα του Πυροσβεστικού Σώματος: <a href="https://t.co/hGZjdoMbvT">https://t.co/hGZjdoMbvT</a><br><br> <a href="https://t.co/T0IXJpBKEd">https://t.co/T0IXJpBKEd</a> <a href="https://t.co/clAiZpd7Fv">pic.twitter.com/clAiZpd7Fv</a></p>— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) <a href="https://x.com/pyrosvestiki/status/2076244420521775560?ref_src=twsrc%5Etfw">July 12, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

«Η πρόβλεψη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το τελευταίο διάστημα η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταγράφει αυξημένο αριθμό πυρκαγιών, με διαδοχικά περιστατικά που έχουν προκαλέσει σημαντική επιχειρησιακή κινητοποίηση των δυνάμεων του Πυροσβεστικού Σώματος. Η εμπειρία των τελευταίων ημερών αποδεικνύει ότι ακόμη και μία μικρή εστία μπορεί, όταν συνδυάζεται με υψηλές θερμοκρασίες, ξηρή βλάστηση, ισχυρούς ανέμους και έντονη ανθρώπινη δραστηριότητα, να εξελιχθεί μέσα σε ελάχιστο χρόνο σε ιδιαίτερα επικίνδυνη πυρκαγιά, με σοβαρές επιπτώσεις» συνεχίζει η ανακοίνωση.

Κίνδυνος για φωτιά: Απαιτείται αυξημένη προσοχή

Ακολούθως, το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας απευθύνει ισχυρή έκκληση προς όλους τους πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη υπευθυνότητα και να αποφύγουν κάθε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, στις υπαίθριες ψησταριές, στο κάπνισμα μελισσών, στην απόρριψη αναμμένων τσιγάρων, ενώ υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση αγρών και υπολειμμάτων καλλιεργειών.

Παράλληλα, οι υπηρεσίες του κρατικού μηχανισμού, οι Περιφέρειες και οι Δήμοι των περιοχών πολύ υψηλού κινδύνου έχουν ήδη τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση τυχόν πυρκαγιών. Ωστόσο, η αποτελεσματικότερη μορφή προστασίας παραμένει η πρόληψη, όπως τονίζεται.

Καταλήγοντας η Πολιτική Προστασία υπενθυμίζει ότι σε περίπτωση που οι πολίτες αντιληφθούν καπνό ή πυρκαγιά, καλούνται να ειδοποιούν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία καλώντας το 199 και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών και τα μηνύματα του 112.

Η αρμόδια γενική γραμματεία (civilprotection.gov.gr) του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Επαναλαμβάνει τη σύσταση για μεγάλη προσοχή στους πολίτες και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.ά. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Παράλληλα, το Πυροσβεστικό Σώμα, με ανακοίνωση του σημειώνει ότι, λόγω της επικινδυνότητας, τίθεται σε εφαρμογή το 2ο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας του Π.Σ. και θα αυξηθούν οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και οι περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις. Επιπρόσθετα, το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών των ανωτέρω Περιφερειακών Ενοτήτων τίθενται σε μερική επιφυλακή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις, που πιθανόν να προκύψουν λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς (κατηγορία κίνδυνου 4).

Ταυτόχρονα, για τις ανωτέρω περιοχές, τίθεται σε εφαρμογή το Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται, η εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και «ευπαθείς περιοχές».