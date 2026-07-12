ΕΑΠ: Ξεκινά το 9ο Διεθνές εξ Αποστάσεως Θερινό Σχολείο στην Διαχείριση Αποβλήτων

Το Εργαστήριο Τεχνολογιών Αειφορικής Διαχείρισης Αποβλήτων της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), διοργανώνει 9ο Διεθνές εξ Αποστάσεως Θερινό Σχολείο «Wastewater and Biosolids Management» (WWSS26), που διεξάγεται από 13 έως 29 Ιουλίου 2026.



Το Θερινό Σχολείο προσφέρει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση μέσω:



διαλέξεων από καταξιωμένους καθηγητές και ερευνητές , από Αμερική, Κίνα, Ινδία, Ισπανία, Ιταλία, Μαρόκο, Μαλαισία, Ιορδανία, Ελλάδα.



εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που θα περιλαμβάνουν βιντεομαθήματα εργαστηριακών ασκήσεων και τεχνικών ξεναγήσεων σε Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων,



δραστηριοτήτων αξιολόγησης (κουΐζ, ασκήσεις).



Το Θερινό Σχολείο δίνει τη δυνατότητα σε ερευνητές, φοιτητές και εταιρείες να παρουσιάσουν το έργο τους σε μορφή e-Poster, συνοδευόμενης από σύντομες προφορικές παρουσιάσεις (pitches). Oικονομική διάκριση θα δώσει το περιοδικό environments (MDPI) στην καλύτερη μετα από κρίση διαγωνιζόμενη εργασία.



Το WWSS26 αντιστοιχεί σε 2 πιστωτικές μονάδες ECTS και απευθύνεται σε φοιτητές/φοιτήτριες μεταπτυχιακού επιπέδου και Υποψήφιους Διδάκτορες, νέους/ες ερευνητές/ριες, μηχανικούς, επιστήμονες και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στους τομείς του νερού και των αποβλήτων.



Δημόσιοι και Ιδιωτικοί Φορείς συμμετέχουν με στελέχη τους (ΓΕΑ. ΕΥΔΑΠ, ΣΤΑΣΥ, Περιφερειακό Ταμείο, Δ.Ε., ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε, HELLENIC ENERGY, PEGASUS, ΤHINK SMART, MARATHON, ΣΥΡΜΕΤ, TARGET ANALYSIS, ΑΣΠΡΟΦΟΣ, METROLAMB. Επιστημονικός υπεύθυνος είναι ο καθηγητής Ιωάννης Καλαβρουζιώτης με τον Αναπληρωτή Καθηγητή Πέτρο Κόκκινο.



‘Για μια ακόμα χρονιά καθηγητές από διάφορες Χώρες αλλά και από την Ελλάδα θα παρουσιάσουν μελέτες περίπτωσης που αφορούν την επεξεργασία και διαχείριση λυμάτων και βιοστερεών. Το θερινό σχολείο έχει καθιερωθεί πλέον στην επιστημονική κοινότητα και παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση στους συμμετέχοντες. Χαιρόμεθα ιδιαίτερα γιατί τις εργασίες του εμπιστεύονται κορυφαίοι δημόσιοι-ιδιωτικοί φορείς αλλά και εταιρίες σχετικές με το αντικείμενο ‘ τονίζει ο καθηγητής Ιωάννης Καλαβρουζιώτης.



Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα που διεξάγεται μέσω του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), είναι διαθέσιμες

στα links: https://kedivim.eap.gr/summer-school-wastewater-and-biosolids-management/

https://dia.eap.gr/wastewater/2026/

e-mail: [email protected]