Ολοκληρώθηκε το 3ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Εργαζομένων

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου 11 Ιουλίου οι εκδηλώσεις του 3ου Πολιτιστικού Φεστιβάλ Εργαζομένων που διοργάνωσαν στο χώρο της Δημοτικής πλαζ στην Αγυιά, το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας σε συνεργασία με το Εργατικό Κέντρο της Πάτρας.

Στο πλαίσιο του φεστιβάλ, μέσα από ένα διήμερο δράσεων και επίκαιρων μηνυμάτων, νέοι, εργαζόμενοι, άνεργοι και συνολικά ο λαός της πόλης, είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν δύο ξεχωριστές βραδιές πολιτισμού και ψυχαγωγίας, αντλώντας παράλληλα δύναμη από τη συλλογικότητα και αυτό το αντάμωμα.

Η αυλαία των εκδηλώσεων άνοιξε στις 9.30 το βράδυ της Παρασκευής 10 Ιουλίου με τη θεατρική παράσταση «ΤΗΕ D.O.G.» του Γιώργου Τσαγκαράκη, από τον Θίασο Λαϊκού Θεάτρου Maticapi.

Το έργο κινήθηκε στη σφαίρα του συνειδησιακού θρίλερ και έφερε στο προσκήνιο την εποχή της «αόρατης πειθαρχίας» που βιώνουμε όλοι και τον τρόπο με τον οποίο ο σύγχρονος άνθρωπος μαθαίνει να επιβιώνει.

Το Σάββατο 11 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε η συναυλία με τον Γεράσιμο Ανδρεάτο και την Χρυσούλα Στεφανάκη με τίτλο «Τα πιο ωραία Λαϊκά». Την καλλιτεχνική επιμέλεια είχε η Λίνα Νικολακοπούλου.

Ακούστηκαν τραγούδια και μουσικές από τα μέρη της Μικράς Ασίας, των νησιών, του Πειραιά, της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, από τις δεκαετίες του ’50 και του ’60 μέχρι σήμερα.