Κρήτη: Η στιγμή που ΙΧ «πετάει» στον αέρα και πέφτει πάνω σε δέντρο και σταθμευμένα αυτοκίνητα

Στο βίντεο του neakriti, φαίνεται το όχημα να κινείται με μεγάλη ταχύτητα, να χάνει τον έλεγχο, να ακολουθεί μια τρελή πορεία και, μετά την πρόσκρουση στο δέντρο, να εκτοξεύεται και να καταλήγει πάνω στα σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας σοβαρές ζημιές.

Σοκ προκαλούν οι εικόνες από το βίντεο ντοκουμέντο που κατέγραψε τη στιγμή που αυτοκίνητο στη Χερσόνησο Ηρακλείου Κρήτης ακολουθεί ανεξέλεγκτη πορεία, απογειώνεται σχεδόν στον αέρα και καταλήγει να προσκρούει σε δέντρο και σε σταθμευμένα οχήματα, πριν ανατραπεί στο οδόστρωμα.

Αμέσως μετά τη σύγκρουση, από επιχειρήσεις που βρίσκονταν στην απέναντι πλευρά του δρόμου, πολίτες βγαίνουν έντρομοι και διασχίζουν τον δρόμο για να προσφέρουν βοήθεια στους ανθρώπους που βρίσκονταν μέσα και γύρω από τα οχήματα.

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα του συμβάντος το συγκεκριμένο όχημα κινούταν με μεγάλη ταχύτητα.

«Το αυτοκίνητο ερχόταν από τα Μάλια προς το Ηράκλειο, μέσω της παλιάς εθνικής οδού. Στη στροφή κινούνταν με πάρα πολλά χιλιόμετρα. Ένα παιδί μάς είπε ότι στη Σταλίδα τού έκανε προσπέραση με περίπου 200 χιλιόμετρα την ώρα. Δεν δικαιολογείται διαφορετικά ούτε το αποτύπωμα που άφησε ούτε οι ζημιές που προκάλεσε. Το όχημα έφυγε από το σημείο, χτύπησε στα προστατευτικά κιγκλιδώματα, γύρισε ανάποδα, προσέκρουσε σε ένα, δύο, τρία αυτοκίνητα και σε μια επιχείρηση απέναντι. Στη συνέχεια ανέβηκε σε υπερυψωμένο σημείο, περίπου ενάμιση μέτρο πάνω από τον δρόμο, και μετά κατέληξε πάνω σε ένα δέντρο. Ευτυχώς δεν έπαθε κανείς τίποτα. Μόνο ένας άνθρωπος που εργάζεται σε εμένα και ερχόταν να μου φέρει κάτι τραυματίστηκε ελαφρά. Στάθηκε τυχερός, γιατί είχε κατέβει από την πόρτα του οδηγού και είχε πάει στην πίσω πόρτα, όταν το αυτοκίνητο παρασύρθηκε και τον χτύπησε. Το δικό του αυτοκίνητο έχει καταστραφεί ολοσχερώς. Αν δεν είχε κατέβει και βρισκόταν ακόμη στη θέση του οδηγού, θα ήταν νεκρός», ανέφερε μεταξύ άλλων ο αυτόπτης μάρτυρας.

«Είχα Άγιο»

«Εκείνη τη στιγμή βγήκα από το αυτοκίνητο, γιατί πήγα να πάρω κάτι από πίσω, και ξαφνικά βλέπω ένα μαύρο αυτοκίνητο να έρχεται κατά πάνω μου. Από εκεί και πέρα δεν θυμάμαι τίποτα», περιγράφει τα εφιαλτικά δευτερόλεπτα που έζησε ένας άντρας που είχε σταθμεύσει το αυτοκίνητό του. «Με πέταξε δύο μέτρα μακριά. Έχασα λίγο τις αισθήσεις μου για ελάχιστα δευτερόλεπτα και το μόνο που θυμάμαι είναι ότι σφάδαζα από τους πόνους στη μέση. Ήταν θέμα δευτερολέπτων. Αν βρισκόμουν ακόμη στη θέση του οδηγού, δεν θα ζούσα. Σαν να είχα Άγιο».