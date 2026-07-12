Μωβ μέδουσες: Πώς αντιμετωπίζεται το τσίμπημά τους

Με αφορμή τις μωβ μέδουσες στις ελληνικές θάλασσες κατά τη θερινή περίοδο, η αυξημένη παρουσία των οποίων προκαλεί μεγάλη ανησυχία στους λουόμενους, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (ΕΕΣ) παρέχει χρήσιμες οδηγίες για τα συμπτώματα και την άμεση και ασφαλή αντιμετώπιση ενδεχόμενου τσιμπήματος.

Να σημειωθεί ότι οι ειδικοί εμφανίζονται καθησυχαστικοί κάνοντας λόγο για φυσικό φαινόμενο που δεν θα πρέπει να προκαλεί πανικό στους λουόμενους. Όπως έχει εξηγήσει η υδροβιολόγος και διευθύντρια Έρευνας του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος», Αναστασία Μήλιου, οι μέδουσες έχουν μικρό κύκλο ζωής, ενώ οι συγκεντρώσεις τους μεταβάλλονται γρήγορα.

Στις οδηγίες ο ΕΕΣ αναφέρει ότι η μωβ μέδουσα θεωρείται το πιο δηλητηριώδες είδος της Μεσογείου. Τα πλοκάμια και η καμπάνα της καλύπτονται από κύτταρα (κεντριά), τα οποία απελευθερώνουν τοξικές ουσίες κατά την επαφή με το δέρμα. Ωστόσο, αν και το τσίμπημά της είναι ιδιαίτερα επώδυνο, σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις εμφανίζονται σπάνια.