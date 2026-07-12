Μωβ μέδουσες: Πώς αντιμετωπίζεται το τσίμπημά τους

Οδηγίες από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό
Με αφορμή τις μωβ μέδουσες στις ελληνικές θάλασσες κατά τη θερινή περίοδο, η αυξημένη παρουσία των οποίων προκαλεί μεγάλη ανησυχία στους λουόμενους, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (ΕΕΣ) παρέχει χρήσιμες οδηγίες για τα συμπτώματα και την άμεση και ασφαλή αντιμετώπιση ενδεχόμενου τσιμπήματος.
Να σημειωθεί ότι οι ειδικοί εμφανίζονται καθησυχαστικοί κάνοντας λόγο για φυσικό φαινόμενο που δεν θα πρέπει να προκαλεί πανικό στους λουόμενους. Όπως έχει εξηγήσει η υδροβιολόγος και διευθύντρια Έρευνας του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος», Αναστασία Μήλιου, οι μέδουσες έχουν μικρό κύκλο ζωής, ενώ οι συγκεντρώσεις τους μεταβάλλονται γρήγορα.
Στις οδηγίες ο ΕΕΣ αναφέρει ότι η μωβ μέδουσα θεωρείται το πιο δηλητηριώδες είδος της Μεσογείου. Τα πλοκάμια και η καμπάνα της καλύπτονται από κύτταρα (κεντριά), τα οποία απελευθερώνουν τοξικές ουσίες κατά την επαφή με το δέρμα. Ωστόσο, αν και το τσίμπημά της είναι ιδιαίτερα επώδυνο, σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις εμφανίζονται σπάνια.
ΕΕΣ: Αναλυτικά οι οδηγίες του Τομέα Υγείας
1. Ξεπλένω το σημείο με άφθονο θαλασσινό νερό, χωρίς να το τρίβω.
2. Αφαιρώ τα πλοκάμια με ένα τσιμπιδάκι ή μια λαβίδα και στη συνέχεια απομακρύνω τυχόν υπολείμματα της μέδουσας, με μια πλαστική κάρτα (π.χ. τραπεζική ή κάρτα εισιτηρίων).
3. Τοποθετώ στην περιοχή του τσιμπήματος πάγο τυλιγμένο σε πετσέτα ή ύφασμα, ή στιγμιαία παγοκομπρέσα, για 5 με 15 λεπτά.
4. Εφαρμόζω τοπικά στην περιοχή κορτιζονούχο αλοιφή.
5. Για την ανακούφιση του πόνου μπορεί να ληφθεί κατάλληλο παυσίπονο.
Τι ΔΕΝ πρέπει να κάνετε:
Μην αγγίζετε το σημείο με γυμνά χέρια.
Μην τρίβετε το δέρμα με άμμο ή πετσέτα.
Μην ξεπλένετε με γλυκό νερό.
Μη χρησιμοποιείτε ξύδι, οινόπνευμα ή αμμωνία.
Σε περίπτωση εκτεταμένης αντίδρασης, έντονης δυσφορίας, δυσκολίας στην αναπνοή ή εάν το θύμα είναι μικρό παιδί, ηλικιωμένος ή άτομο με ιστορικό αλλεργιών, θα πρέπει να αναζητηθεί άμεσα ιατρική βοήθεια ή να κληθεί το 166 ή το 112.
Συχνότερα τοπικά συμπτώματα:
Έντονος καυστικός πόνος και αίσθημα καψίματος
Κοκκίνισμα και πρήξιμο του δέρματος
Χαρακτηριστικές γραμμές ή αποτυπώματα στο δέρμα
Έντονη φαγούρα
Πιθανές γενικές αντιδράσεις:
Ζάλη
Ναυτία
Έμετος
Διάρροια
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός υπενθυμίζει ότι η γνώση των βασικών Πρώτων Βοηθειών μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην αποτελεσματική αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών, προστατεύοντας την υγεία και την ασφάλεια των πολιτών κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών.
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