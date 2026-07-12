Άργος: Αλλάζει το κατηγορητήριο για τους δύο αστυνομικούς μετά τον θάνατο του 20χρονου

Οι δύο αστυνομικοί κρίθηκαν χθες προφυλακιστέοι μετά τις απολογίες τους και με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, οδηγήθηκαν στη φυλακή

Μετά την τραγική εξέλιξη του θανάτου του 20χρονου στο Άργος, που είχε τραυματιστεί κατά τη διάρκεια καταδίωξης από αστυνομικούς την περασμένη Τετάρτη, αλλάζει το κατηγορητήριο για τους δύο ένστολους. Οι αστυνομικοί που προφυλακίστηκαν χθες μετά τις απολογίες τους, ήταν αντιμέτωποι με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Σύμφωνα με το MEGA, αναμένεται πλέον η κατηγορία να αναβαθμιστεί σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

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Τι ισχυρίστηκαν στις απολογίες τους

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, στην απολογία τους ενώπιον του ανακριτή, οι δύο αστυνομικοί αντέκρουσαν τα βασικά στοιχεία της κατηγορίας, ενώ τόνισαν ότι δεν είχαν πρόθεση να σκοτώσουν. Παράλληλα, αμφισβήτησαν τον ενδεχόμενο δόλο και υποστήριξαν ότι πυροβόλησαν για εκφοβισμό. Οι κατηγορούμενοι περιέγραψαν τι έγινε στο τελευταίο στάδιο της καταδίωξης. «Ο ύποπτος προσπάθησε να μας χτυπήσει με το αυτοκίνητο τουλάχιστον δύο φορές, ενώ έχει προκαλέσει φθορές σε υπηρεσιακά οχήματα. Ήμασταν σε διαφορετικά επίπεδα και τρέχαμε. Οι βολές μας ήταν προειδοποιητικές, για να τον εκφοβίσουμε και να τον υποχρεώσουμε να σταματήσει, ώστε να τον δεσμεύσουμε. Σε καμία περίπτωση δεν στοχεύσαμε προς το μέρος του υπόπτου με πρόθεση να τον τραυματίσουμε. Τρέχαμε και εμείς και εκείνος». Τι είπε η μητέρα του 20χρονου

H μητέρα του 20χρονου ανέφερε, ότι το παιδί της είναι αυτιστικό με αναπηρία 89%, και έχει δυσκολία στην επικοινωνία. Υποστήριξε ότι το αυτοκίνητο το πήρε κρυφά ενώ εκείνη κοιμόταν και πήγε για μπάνιο. Υποθέτει ότι όταν οι αστυνομικοί του έκαναν σήμα να σταματήσει, αγχώθηκε γιατί είχε αφήσει το δίπλωμα οδήγησης στο σπίτι, και δεν σταμάτησε.

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