Επίδομα αδείας: Έως πότε πρέπει να καταβληθεί και πως υπολογίζεται

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις καλοκαιρινές άδειες των εργαζομένων, με τη νομοθεσία να προβλέπει ότι το επίδομα αδείας πρέπει να καταβάλλεται από τον εργοδότη πριν από την έναρξη της άδειας.

Μαζί με το επίδομα αδείας προκαταβάλλονται και οι αποδοχές αδείας του εκάστοτε εργαζομένου, ενώ σημειώνεται ότι τα ποσά αυτά δεν μπορούν να συμψηφιστούν με τυχόν υψηλότερες αποδοχές που καταβάλλει η επιχείρηση.

Πότε καταβάλλεται το επίδομα αδείας

Σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει τόσο τις αποδοχές όσο και το επίδομα αδείας κατά την έναρξη της ετήσιας άδειας του εργαζομένου.

Εάν δεν χορηγήσει την άδεια που έχει ζητήσει ο εργαζόμενος, υποχρεούται να καταβάλει τις αποδοχές της άδειας με προσαύξηση 100%.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της άδειας ο εργαζόμενος δικαιούται να λαμβάνει τις συνήθεις αποδοχές του, δηλαδή τις αποδοχές που θα εισέπραττε εάν εργαζόταν κανονικά.

Πώς υπολογίζεται το επίδομα

Το ύψος του επιδόματος αδείας υπολογίζεται με βάση τον χρόνο εργασίας και τις τακτικές αποδοχές του εργαζομένου.

Ειδικότερα, το επίδομα:

Αντιστοιχεί στο σύνολο των τακτικών αποδοχών που λαμβάνει ο εργαζόμενος κατά την άδειά του

Δεν μπορεί να υπερβαίνει τις αποδοχές 15 ημερών για όσους αμείβονται με μηνιαίο μισθό

Για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο, κατά μονάδα εργασίας, με ποσοστά ή άλλο τρόπο, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις αποδοχές 13 ημερών.

Στην πράξη, ο εργαζόμενος που αμείβεται με μηνιαίο μισθό δικαιούται επίδομα ίσο με μισό μηνιαίο μισθό, ενώ όσοι αμείβονται με ημερομίσθιο δικαιούνται έως 15 ημερομίσθια.

Τι ισχύει για τη χορήγηση της άδειας

Η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει συγκεκριμένες υποχρεώσεις για τους εργοδότες σχετικά με τη χορήγηση της ετήσιας άδειας.

Ειδικότερα:

Ο εργαζόμενος δικαιούται ετήσια άδεια με αποδοχές, η οποία χορηγείται σε συνεννόηση με τον εργοδότη

Ο εργοδότης οφείλει να χορηγήσει την άδεια μέσα σε δύο μήνες από την υποβολή της σχετικής αίτησης

Τουλάχιστον οι μισοί εργαζόμενοι κάθε επιχείρησης πρέπει να λάβουν την καλοκαιρινή τους άδεια στο διάστημα από την 1η Μαΐου έως και τις 30 Σεπτεμβρίου.

Κατά τη διάρκεια της ετήσιας άδειας, η νομοθεσία προβλέπει επίσης ότι απαγορεύεται η απόλυση του εργαζομένου, διασφαλίζοντας την προστασία των δικαιωμάτων του.