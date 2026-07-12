Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΑΛΕΞ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ

ΣΥΝ/ΧΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ - ΕΤΩΝ 91

Κηδεύουμε την Δευτέρα 13- 7-2026 & ώρα 11 π. μ. από τον Ι. Ν. Αγίου Μηνά Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ, ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΜΠΟΝΙΑΣ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.

Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΑΧ. ΧΑΡΑΜΟΓΛΗ

ΕΤΩΝ 70

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 13-7-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 10 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΒΕΛΙΝΑ, ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ, ΔΑΝΑΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΤΑΣΣΟΥ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΗΡΑ ΠΑΡ. ΚΑΚΑΒΟΥΛΑ

ΕΤΩΝ 91

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 13-7-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 10.30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΒΡΥΑΣ.Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΟΒΡΥΑΣ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΜΑΡΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΞΟΥΛΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΚΑΒΟΥΛΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΗΣ 10 Π.Μ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΧΡΗΣΤΟ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟ

(ΤΑΡΑΜΠΟΥΡΑ)

ΕΤΩΝ 62

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 13/7/2026 & ΩΡΑ 6:30 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΦΩΤΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ,ΜΑΡΙΑ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ,ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ,ΖΩΗ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας

Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 340873

κιν 6932318103

fax 2610 340871

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ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΕΛΕΝΗ ΑΧ. ΧΑΡΑΜΟΓΛΗ

Ετών 70

Κηδεύουμε τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026 και ώρα 10:00 π.μ., από τον Ιερό Ναό Παναγίας Αλεξιώτισσας Πατρών.

Τα παιδιά της: Δημήτρης και Ευγενία, Αχιλλέας και Άντα, Αλέξανδρος και Νικολίτσα

Τα εγγόνια της: Εβελίνα, Τζωρτζίνα, Δανάη, Νικόλαος

Η αδελφή της: Μαρία χήρα Κων. Τάσσου

Οι ανεψιοί – Οι λοιποί συγγενείς

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΝΔΡ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ

Ετών 77

Κηδεύουμε τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026 και ώρα 12:00 μ., από τον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Εγλυκάδος.Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Εγλυκάδος.

Τα παιδιά του:Ευσταθία και Κων/νος

Τα εγγόνια του:Σωτήριος-Άγγελος, Παναγιώτης

Τα αδέλφια του-Τα ανίψια του – Οι λοιποί συγγενείς

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΡ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ετών 86

Κηδεύουμε τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026 και ώρα 5:00 μ.μ., από τον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Μπεγουλακίου.

Ο σύζυγος:Χρήστος

Τα παιδιά της:Ανδρέας και Μαρία Νικολακοπούλου, Ιωάννης και Ελίνα Νικολακοπούλου

Τα εγγόνια της: Χρήστος, Μαρία, Χρήστος, Αλέξανδρος, Γρηγόριος

Τα αδέλφια της: Ελευθερία χήρα Πάνου, Ευγενία Μπάρκουλα,Αναστασία και Μιλτιάδης Γιατρακής,Μαρία χήρα Ξεν. Αθανασάτου, Καίτη χήρα Κων. Νικολακόπουλου

Αρχοντούλα χήρα Δημ. Νικολακοπούλου

Οι ανεψιοί – Οι λοιποί συγγενείς

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΜΙΧΑΗΛ ΔΙΟΝ. ΚΟΝΤΗ

Ετών 104

Κηδεύουμε τον πολυαγαπημένο μας Μιχαήλ Διον. Κοντη, ετών 104, τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026 και ώρα 12:00 μ., από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β' Δημοτικού Κοιμητηρίου Πατρών.

Η σύζυγος: Βασιλική

Τα παιδιά του: Διονύσιος Κοντης, Παναγιώτης και Αναστασία Κοντη

Ο εγγονός του: Μιχαήλ Κοντής

Τα αδέλφια του

Τα ανίψια του – Οι λοιποί συγγενείς

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr