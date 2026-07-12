Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΑΛΕΞ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ
ΣΥΝ/ΧΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ - ΕΤΩΝ 91
Κηδεύουμε την Δευτέρα 13- 7-2026 & ώρα 11 π. μ. από τον Ι. Ν. Αγίου Μηνά Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ, ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΜΠΟΝΙΑΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
--------------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΛΕΝΗ ΑΧ. ΧΑΡΑΜΟΓΛΗ
ΕΤΩΝ 70
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 13-7-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 10 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΒΕΛΙΝΑ, ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ, ΔΑΝΑΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΤΑΣΣΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
www.tsantarliotis.gr
-----------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΗΡΑ ΠΑΡ. ΚΑΚΑΒΟΥΛΑ
ΕΤΩΝ 91
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 13-7-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 10.30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΒΡΥΑΣ.Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΟΒΡΥΑΣ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΜΑΡΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΞΟΥΛΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΚΑΒΟΥΛΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΗΣ 10 Π.Μ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
--------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΧΡΗΣΤΟ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟ
(ΤΑΡΑΜΠΟΥΡΑ)
ΕΤΩΝ 62
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 13/7/2026 & ΩΡΑ 6:30 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΦΩΤΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ,ΜΑΡΙΑ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ,ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ,ΖΩΗ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871
------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΕΛΕΝΗ ΑΧ. ΧΑΡΑΜΟΓΛΗ
Ετών 70
Κηδεύουμε τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026 και ώρα 10:00 π.μ., από τον Ιερό Ναό Παναγίας Αλεξιώτισσας Πατρών.
Τα παιδιά της: Δημήτρης και Ευγενία, Αχιλλέας και Άντα, Αλέξανδρος και Νικολίτσα
Τα εγγόνια της: Εβελίνα, Τζωρτζίνα, Δανάη, Νικόλαος
Η αδελφή της: Μαρία χήρα Κων. Τάσσου
Οι ανεψιοί – Οι λοιποί συγγενείς
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
www.tsantarliotis.gr
-------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΝΔΡ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ
Ετών 77
Κηδεύουμε τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026 και ώρα 12:00 μ., από τον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Εγλυκάδος.Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Εγλυκάδος.
Τα παιδιά του:Ευσταθία και Κων/νος
Τα εγγόνια του:Σωτήριος-Άγγελος, Παναγιώτης
Τα αδέλφια του-Τα ανίψια του – Οι λοιποί συγγενείς
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
www.tsantarliotis.gr
-----------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΡ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Ετών 86
Κηδεύουμε τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026 και ώρα 5:00 μ.μ., από τον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Μπεγουλακίου.
Ο σύζυγος:Χρήστος
Τα παιδιά της:Ανδρέας και Μαρία Νικολακοπούλου, Ιωάννης και Ελίνα Νικολακοπούλου
Τα εγγόνια της: Χρήστος, Μαρία, Χρήστος, Αλέξανδρος, Γρηγόριος
Τα αδέλφια της: Ελευθερία χήρα Πάνου, Ευγενία Μπάρκουλα,Αναστασία και Μιλτιάδης Γιατρακής,Μαρία χήρα Ξεν. Αθανασάτου, Καίτη χήρα Κων. Νικολακόπουλου
Αρχοντούλα χήρα Δημ. Νικολακοπούλου
Οι ανεψιοί – Οι λοιποί συγγενείς
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
---------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΜΙΧΑΗΛ ΔΙΟΝ. ΚΟΝΤΗ
Ετών 104
Κηδεύουμε τον πολυαγαπημένο μας Μιχαήλ Διον. Κοντη, ετών 104, τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026 και ώρα 12:00 μ., από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β' Δημοτικού Κοιμητηρίου Πατρών.
Η σύζυγος: Βασιλική
Τα παιδιά του: Διονύσιος Κοντης, Παναγιώτης και Αναστασία Κοντη
Ο εγγονός του: Μιχαήλ Κοντής
Τα αδέλφια του
Τα ανίψια του – Οι λοιποί συγγενείς
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
www.tsantarliotis.gr
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr