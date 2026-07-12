Το Δημογραφικό: Η πιο αθόρυβη εθνική κρίση

Υπάρχουν στιγμές στην ιστορία ενός λαού όπου ο μεγαλύτερος κίνδυνος δεν εκδηλώνεται με θόρυβο. Δεν συνοδεύεται από σειρήνες, ούτε από πολεμικές συγκρούσεις ή οικονομικούς πανικούς. Εξελίσσεται αθόρυβα, χρόνο με τον χρόνο, μέχρι να γίνει σχεδόν μη αναστρέψιμος.

Αυτός είναι σήμερα ο μεγαλύτερος εθνικός κίνδυνος για την Ελλάδα: το δημογραφικό.

Την ώρα που η δημόσια συζήτηση μονοπωλείται από πολιτικές αντιπαραθέσεις, σκάνδαλα και δημοσκοπήσεις, η χώρα χάνει σταθερά το πολυτιμότερο κεφάλαιό της: τους ανθρώπους της.

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 2025 είναι αποκαλυπτικά. Οι γεννήσεις μειώθηκαν στις 65.594, έναντι 68.467 το 2024, σημειώνοντας νέα πτώση κατά 4,2% μέσα σε έναν μόλις χρόνο. Η πραγματική όμως εικόνα γίνεται ακόμη πιο ανησυχητική αν δούμε τη διαχρονική εξέλιξη. Το 2020 οι γεννήσεις ήταν 84.764. Μέσα σε μόλις πέντε χρόνια χάθηκαν περισσότερες από 19.000 γεννήσεις ετησίως, δηλαδή καταγράφηκε μείωση που υπερβαίνει το 22%.

Πίσω από αυτούς τους αριθμούς δεν βρίσκονται απλώς στατιστικές.

Βρίσκονται άδεια σχολεία, χωριά που ερημώνουν, νηπιαγωγεία που κλείνουν, κοινότητες που γερνούν χωρίς να ανανεώνονται και μια χώρα που βλέπει τη δημογραφική της πυραμίδα να ανατρέπεται.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, περίπου το 10% των γεννήσεων αφορά παιδιά που γεννήθηκαν από αλλοδαπές μητέρες. Το στοιχείο αυτό αποτελεί μέρος της συνολικής δημογραφικής εικόνας της χώρας. Παράλληλα, η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές μεταναστευτικές πιέσεις στα θαλάσσια και χερσαία σύνορά της, γεγονός που προσθέτει νέες προκλήσεις στη διαχείριση των πληθυσμιακών εξελίξεων.

Η συζήτηση αυτή απαιτεί νηφαλιότητα και σοβαρότητα. Η ελληνική ιθαγένεια, η ένταξη και η καταγωγή αποτελούν διαφορετικές έννοιες και δεν πρέπει να συγχέονται. Ωστόσο, είναι εξίσου αναγκαίο να μπορεί η κοινωνία να συζητά ανοιχτά και τεκμηριωμένα τις δημογραφικές μεταβολές που συντελούνται, χωρίς υπεκφυγές και ιδεολογικές προκαταλήψεις.

Υπάρχει όμως και μια ακόμη διάσταση, ίσως η πιο οδυνηρή.

Από το 2010 και μετά, περισσότεροι από μισό εκατομμύριο νέοι Έλληνες εγκατέλειψαν τη χώρα αναζητώντας εργασία, αξιοπρέπεια και καλύτερες προοπτικές στο εξωτερικό. Μαζί τους δεν χάθηκαν μόνο πολύτιμοι επιστήμονες, επαγγελματίες και εργαζόμενοι. Χάθηκαν και οι οικογένειες που δημιούργησαν αλλού, τα παιδιά που γεννήθηκαν εκτός Ελλάδας, οι γενιές που θα μπορούσαν να είχαν συμβάλει στην ανανέωση του ελληνικού πληθυσμού.

Έτσι, το δημογραφικό δεν είναι απλώς ζήτημα χαμηλής γεννητικότητας.

Είναι ταυτόχρονα ζήτημα μετανάστευσης των νέων, περιφερειακής εγκατάλειψης, οικονομικής ανασφάλειας, στεγαστικής κρίσης και έλλειψης μακροπρόθεσμου εθνικού σχεδιασμού.

Κι όμως, η πολιτική αντιμετώπιση του προβλήματος παραμένει αποσπασματική.

Καμία χώρα δεν αντιμετώπισε επιτυχώς το δημογραφικό αποκλειστικά με οικονομικά βοηθήματα.

Οι νέοι άνθρωποι χρειάζονται σταθερή εργασία, αξιοπρεπείς αμοιβές, πρόσβαση σε προσιτή κατοικία, σύγχρονες δομές υγείας, παιδικούς σταθμούς, ποιοτική εκπαίδευση και πραγματικές δυνατότητες να δημιουργήσουν οικογένεια χωρίς τον φόβο της οικονομικής ανασφάλειας.

Ιδιαίτερα κρίσιμο είναι το μέλλον της ελληνικής περιφέρειας. Απαιτείται η αναζωογόνηση της υπαίθρου, με υποδομές, υπηρεσίες, παραγωγικές επενδύσεις και κίνητρα εγκατάστασης νέων οικογενειών.

Εάν συνεχιστεί η εγκατάλειψη της ελληνικής υπαίθρου, δεν θα χαθούν μόνο κάτοικοι. Θα χαθούν παραγωγικές δυνατότητες, κοινωνική συνοχή και ένα σημαντικό μέρος της ιστορικής και πολιτιστικής φυσιογνωμίας της χώρας.

Το δημογραφικό απαιτεί εθνική στρατηγική με ορίζοντα δεκαετιών, διακομματική συνεννόηση και πολιτική βούληση.

Η Ελλάδα βρίσκεται ήδη ανάμεσα στις πλέον γερασμένες κοινωνίες της Ευρώπης.

Το δημογραφικό δεν είναι ούτε δεξιό ούτε αριστερό ζήτημα.

Είναι ζήτημα εθνικής συνέχειας.

Γιατί τα κράτη δεν αποδυναμώνονται μόνο όταν χάνουν εδάφη ή πλούτο. Αποδυναμώνονται και όταν παύουν να ανανεώνουν τον πληθυσμό τους.

Το μεγάλο ερώτημα είναι αν θα υπάρξει εγκαίρως η πολιτική διορατικότητα, η κοινωνική ευθύνη και η εθνική αποφασιστικότητα ώστε η Ελλάδα να παραμείνει μια χώρα ζωντανή, δημιουργική και δημογραφικά βιώσιμη.

Γιατί το δημογραφικό δεν αφορά απλώς τους αριθμούς.

Αφορά το ίδιο το μέλλον του ελληνικού έθνους και της πατρίδας μας.