σπιράλ: Διαχρονικά «τσακωμένη» με τη νομιμότητα η Λαϊκή Συσπείρωση

Στην ανακοινωση του επικεφαλής του σπιράλ Πέτρου Ψωμά αναφέρεται:

Υπάρχει μια διαχρονική ροπή της παράταξης που διοικεί τον Δήμο Πατρέων προς την παραβατικότητα. Δεν το κρύβει ο Δήμαρχος, το διατυμπανίζουν με διάφορες ευκαιρίες τα στελέχη του, το πράττουν κιόλας σε αρκετές περιπτώσεις. Μόνο που η συχνότητα του φαινομένου έχει, τελευταία, ενταθεί και θύματα αυτής της νοοτροπίας είναι όλο και περισσοτερο ο δήμος, η Πάτρα και οι δημότες της. Επ’ αυτού θα πρέπει να αναζητηθούν και να αποδοθούν πολιτικές ευθύνες, πέραν του ηθικού βάρους του «κακού παραδείγματος» που δίνει η ηγεσία της πόλης στους πολίτες της.

Τελευταίες αφορμές για το παραπάνω σχόλιο δόθηκαν τρεις, μόλις την περασμένη εβδομάδα, τόσο με την πειθαρχική δίωξη εις βάρος δημοτικών συμβούλων - μελών του ΔΣ του ΚΟΔΗΠ, όσο και με τις διαπιστωμένες παρανομίες που αφορούν το πρόγραμμα «άθληση για όλους» καθώς και τη λειτουργία του Παμπελοποννησιακού Σταδίου ως χώρου εκδηλώσεων χωρίς την απαραίτητη αδειοδότηση. Οι επιπτώσεις πολλαπλές: αποφάσεις οργάνων χωρίς αντίκρισμα, απώλεια υπηρεσιών προς τους Πατρινούς που επιθυμούν να αθληθούν, κίνδυνος για χιλιάδες θεατές που παρακολούθησαν συναυλία σε ανασφαλείς δημοτικές υποδομές.

Πλέον η τάση τους να παραβαίνουν κανόνες και νομοθεσίες, δεν συνιστά μόνο στοιχείο δήθεν αγωνιστικότητας, αλλά δημιουργεί προβλήματα, εκθέτει σε κίνδυνο, εμποδίζει τη χρηστή διοίκηση και τη σωστή λειτουργία της πόλης.

Υπενθυμίζουμε λίγες μόνο από τις πολλές περιπτώσεις που η δημοτική αρχή κινείται στα όρια –ή και εκτός ορίων της- νομιμότητας: φιλοξενία παιδικών αγώνων στο κλειστό των Ροϊτίκων απουσία πιστοποιητικών πυρασφάλειας, ασύδοτη επί χρόνια κατάσταση στη διαχείριση των δημόσιων χώρων σε σχέση με τα τραπεζοκαθίσματα, δωδεκαετής ανοχή στην κατάληψη του Παραρτήματος του Πανεπιστημίου, χαρακτηριστική αμέλεια στην τήρηση των κανονισμών καθαριότητας και λειτουργίας πόλης, άρνηση υλοποίησης της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου για την δημιουργία διαδημοτικού φορέα διαχείρισης του νερού του φράγματος Αστερίου. Αυτό το τελευταίο πρόκειται σύντομα να στοιχίσει πολύ στη βρύση, στην τσέπη και στο κύρος των Πατρινών.

Κάνουμε έκκληση στη δημοτική αρχή να κάνει μια στροφή προς την τήρηση των νόμων. Ως Λαϊκή Συσπείρωση ας συνεχίσουν αν θέλουν την παραβατική τους συμπεριφορά, ως διοικητές της πόλης όμως οφείλουν να συμμορφωθούν με το όποιο πλαίσιο. Γέννημα, προφανώς, και της ανομίας τους είναι η πόλη-φάντασμα που έχουν δημιουργήσει. Δεν την αξίζουν οι Πατρινοί αυτή την «τιμωρία».