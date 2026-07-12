Νίκος Νικολόπουλος για το τροχαίο στην Πάτρα: "Μέσα σε μια στιγμή όλα μπορούν να ανατραπούν"

Τροχαίο ατύχημα είχε ο Νίκος Νικολόπουλος στην Πάτρα, το μεσημέρι του Σαββάτου (11.07.2026) όπου τραυματίστηκε ευτυχώς ελαφρά.

Στο τροχαίο ατύχημα στην Πάτρα, ενεπλάκησαν ένα όχημα και ένα δίκυκλο. Το περιστατικό, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, σημειώθηκε μπροστά από το Παμπελλοπονησιακό Στάδιο της Πάτρας.

Στην περιοχή έσπευσαν δικυκλιστής του ΕΚΑΒ προκειμένου να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια πλήρωμα ασθενοφόρου που τον διακόμισαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Νίκος Νικολόπουλος παραμένει στην Α' Ορθοπαιδική Κλινική.

Ο τραυματίας φέρει ρωγμή στην κνήμη, κάτω από το γόνατο, κάκωση στην ωμοπλάτη, καθώς και μικροτραυματισμούς.