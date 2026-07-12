Ιράν: Πήραμε τον έλεγχο του Ορμούζ με την ισχύ μας

Αγνοείται ένας Ινδός, μέλος του πληρώματος του M/V GFS Galaxy - Αυστηρές οδηγίες στα πλοία που πλέουν στα Στενά

Άμεσο αντίκτυπο στη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ είχε η νέα στρατιωτική κλιμάκωση με τους Ιρανούς να χτυπούν το υπό κυπριακή σημαία πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων M/V GFS Galaxy με αποτέλεσμα να το ακινητοποιήσουν. Όπως ανακοίνωσε, μάλιστα, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ένα μέλος του πληρώματος, Ινδός στην καταγωγή, αγνοείται, ενώ αντίθετα οι 9 ομοεθνείς του που αποτελούσαν το υπόλοιπο πλήρωμα διασώθηκαν από τις αρχές του Ομάν αφού μπήκαν σε σωσίβια λέμβο. Από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά στο πλοίο και εκτεταμένες ζημιές στο μηχανοστάσιο, με αποτέλεσμα να καταστεί αδύνατη η συνέχιση του ταξιδιού του. Την αγωνία επιτείνει η ανάρτηση του προέδρου της επιτροπής Εθνικής Ασφαλείας του Ιρανικού κοινοβουλίου, Ιμπραήμ Ρεζάι ότι «πήραμε τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ με την ισχύ μας και θα τον διατηρήσουμε με την ισχύ μας».

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Iranian MP Ebrahim Rezaei:<br><br>We have taken control of the Strait of Hormuz with power, and we will preserve it with power as well. <a href="https://t.co/kGbsl0rhCd">pic.twitter.com/kGbsl0rhCd</a></p>— Clash Report (@clashreport) <a href="https://x.com/clashreport/status/2076209580694999172?ref_src=twsrc%5Etfw">July 12, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Αυστηρές οδηγίες προς τα πλοία

Μετά το νέο περιστατικό, η EOS Marine εξέδωσε επικαιροποιημένες οδηγίες προς τα πλοία που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Συνιστά να διατηρούν, όπου είναι εφικτό, απόσταση τουλάχιστον 200 ναυτικών μιλίων από οποιοδήποτε σημείο έχει καταγραφεί χρήση όπλων, να ενισχύσουν τη συνεχή οπτική και ηλεκτρονική επιτήρηση και να παρακολουθούν στενά όλες τις επαφές που προσεγγίζουν το πλοίο. Παράλληλα, οι ομάδες ένοπλης ασφάλειας που επιβαίνουν σε εμπορικά πλοία καλούνται να βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, εφαρμόζοντας τους κανόνες εμπλοκής χωρίς να προχωρούν σε κλιμάκωση, εκτός εάν δεχθούν άμεσα πυρά. Το νέο περιστατικό επιβεβαιώνει ότι η ασφάλεια της εμπορικής ναυτιλίας στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου και των Στενών του Ορμούζ παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη, με κάθε νέα στρατιωτική εξέλιξη να αυξάνει τους κινδύνους για τα διερχόμενα εμπορικά πλοία και τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές. Το Ιράν χτύπησε κράτη του Κόλπου

Μετά τους «140 βομβαρδισμούς σε ιρανικές θέσεις» που ανακοίνωσε η CENTCOM ως απάντηση στην επίθεση των Ιρανών στο κυπριακό πλοίο, αρκετά κράτη του Κόλπου έγιναν στόχος ιρανικών πυραύλων και drones το πρωί της Κυριακής, Η κυβέρνηση του Κατάρ δήλωσε ότι τρία άτομα, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού, τραυματίστηκαν από θραύσματα που έπεσαν. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δήλωσαν ότι τα αμυντικά τους συστήματα αναχαίτισαν πυραύλους και drones από το Ιράν, ενώ οι σειρήνες προειδοποίησης ήχησαν στο Μπαχρέιν και ακούστηκαν εκρήξεις στη Ντόχα. Ο ιορδανικός στρατός δήλωσε ότι τρεις ιρανικοί πύραυλοι έπεσαν στη χώρα, αλλά δεν προκάλεσαν θύματα. Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν υποστήριξαν ότι κατέστρεψαν ένα κέντρο διοίκησης και ελέγχου και υπόστεγα drones στην Ιορδανία, στόχευσαν μια βάση ραντάρ των ΗΠΑ στο Κουβέιτ, επιτέθηκαν σε πλατφόρμες υποστήριξης και ανεφοδιασμού αμερικανικών αεροπλανοφόρων στο Ομάν και κατέστρεψαν ένα κέντρο συντήρησης αεροσκαφών και μια εγκατάσταση διοίκησης στο Κατάρ.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tl" dir="ltr">Al Arabiya l Saudi Arabia and Kuwait condemn Iranian strikes.</p>— Hexagone Intel (@osinthexagone) <a href="https://x.com/osinthexagone/status/2076216252876325252?ref_src=twsrc%5Etfw">July 12, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

H απάντηση των ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ απάντησαν στο χτύπημα στο Ιρανικό πλοίο με βομβαρδισμούς - τους τρίτους αυτή την εβδομάδα - που ξεκίνησαν σις 2:15 ώρα Ελλάδος (19:15 ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ) «αφού δυνάμεις του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης επιτέθηκαν κατάφωρα στο M/V GFS Galaxy, ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων υπό κυπριακή σημαία που διέσχιζε το Στενό του Ορμούζ. Ένα μέλος του πληρώματος, πολίτης, αγνοείται, ενώ το πλοίο δεν είναι σε θέση να συνεχίσει το ταξίδι του λόγω πυρκαγιάς επί του σκάφους και σημαντικών ζημιών στο μηχανοστάσιο». Σε νεότερη ανακοίνωση γνωστοποιήθηκε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις «έπληξαν περίπου 140 ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους με πυρομαχικά ακριβείας που εκτοξεύτηκαν από μαχητικά αεροσκάφη ξηράς και θάλασσας, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ναυτικά σκάφη. Οι στόχοι περιελάμβαναν ιρανικές θέσεις πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ναυτικές δυνατότητες, εγκαταστάσεις αποθήκευσης πυρομαχικών, δίκτυα επικοινωνιών και τοποθεσίες παράκτιας επιτήρησης».

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">BREAKING <br><br>U.S. military:<br><br>"U.S. Central Command (CENTCOM) completed a third round of strikes this week against Iran, July 11, holding Iranian forces accountable for attacking another commercial ship in the Strait of Hormuz.<br> <br>U.S. forces hit approximately 140 Iranian military… <a href="https://t.co/ds6F4uahjF">pic.twitter.com/ds6F4uahjF</a></p>— Open Source Intel (@Osint613) <a href="https://x.com/Osint613/status/2076149516655284649?ref_src=twsrc%5Etfw">July 12, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε σήμερα ότι «το Ιράν έκανε μια κακή επιλογή», ανοίγοντας πυρ εναντίον εμπορικού πλοίου στα Στενά του Ορμούζ, και ότι «τώρα πληρώνει» το τίμημα. Κάνοντας, μάλιστα, απολογισμό όσων συνέβησαν κατά τις τρεις αμερικανικές επιθέσεις την τελευταία εβδομάδα η CENTCOM ανακοίνωσε ότι «έπληξε περισσότερους από 300 στόχους κατόπιν εντολής του Αρχηγού του Στρατεύματος (σ.σ. ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ) για να υποβαθμίσει την ικανότητα του Ιράν να επιτίθεται σε ναυτικούς και εμπορικά πλοία που διέρχονται ελεύθερα το στενό. Οι διελεύσεις εμπορικών πλοίων μέσω του ζωτικού διεθνούς θαλάσσιου διαδρόμου συνεχίζονται». Κατά την ίδια ανακοίνωση, «από τις αρχές Μαΐου, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν βοηθήσει στη διευκόλυνση της επιτυχούς διέλευσης περισσότερων από 800 εμπορικών πλοίων και 400 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ».