Πάτρα: Έρευνα μετά τον εντοπισμό 18 φυσιγγίων στην είσοδο καταστήματος στην Αγία Σοφία

Έρευνα για ένα ασυνήθιστο περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη στην Πάτρα, μετά τον εντοπισμό 18 φυσιγγίων στην είσοδο καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή της Αγίας Σοφίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης του καταστήματος διαπίστωσε την παρουσία των φυσιγγίων κατά την άφιξή του στον χώρο και ενημέρωσε άμεσα την Ασφάλεια Πατρών.

Αστυνομικοί μετέβησαν στο σημείο και ξεκίνησαν τη συλλογή στοιχείων, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκαν τα φυσίγγια και αν σχετίζονται με κάποια αξιόποινη πράξη.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης κατέθεσε στους αστυνομικούς ότι δεν μπορεί να εξηγήσει το περιστατικό, ενώ ανέφερε πως δεν είχε προσωπικές ή επαγγελματικές διαφορές με κάποιον ούτε είχε δεχθεί στο πρόσφατο διάστημα απειλές ή άλλες ενοχλήσεις.

Η προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.