Πιστοποιήθηκε η διαχειριστική επάρκεια του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Αχαΐας από τη Ρ.Α.Α.Ε.Υ.

Ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Αχαΐας ( ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Αχαΐας) έλαβε την πιστοποίηση διαχειριστικής επάρκειας από τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (Ρ.Α.Α.Ε.Υ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 5037/2023 και της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Αχαΐας αποκτά τη δυνατότητα να συμμετέχει στις επόμενες προσκλήσεις χρηματοδότησης που αφορούν τους πιστοποιημένους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ), με στόχο την υλοποίηση νέων έργων και υποδομών.

Σύμφωνα με την απόφαση της Ρ.Α.Α.Ε.Υ., ο Φορέας πληροί τα προβλεπόμενα κριτήρια στους τομείς της διοικητικής, διαχειριστικής, επιχειρησιακής και τεχνικής επάρκειας, καθώς και της χρηματοοικονομικής βιωσιμότητας.

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης υποβλήθηκαν στοιχεία που αφορούσαν, μεταξύ άλλων, τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, τα οικονομικά δεδομένα, το τεχνικό πρόγραμμα, την αδειοδότηση των υποδομών και τις διοικητικές διαδικασίες, όπως προβλέπεται από τον Οδηγό Αξιολόγησης της Ρ.Α.Α.Ε.Υ.

Η έκθεση της Αρχής αναφέρει ότι ο ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Αχαΐας διαθέτει οργανωτική δομή με καθορισμένες αρμοδιότητες, μηχανισμούς διοίκησης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του.

Παράλληλα, διαπιστώνεται η χρηματοοικονομική βιωσιμότητα του Φορέα, με θετικό ισολογισμό για το 2024, αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 7,18% σε σχέση με το 2023, επαρκή ρευστότητα και δυνατότητα κάλυψης των λειτουργικών και μελλοντικών υποχρεώσεων που σχετίζονται με τις εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων.

Με την πιστοποίηση αυτή, ο ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Αχαΐας εντάσσεται στους 14 πιστοποιημένους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της χώρας.

Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Αχαΐας και δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος, ανέφερε ότι η ολοκλήρωση της διαδικασίας αποτελεί αποτέλεσμα της προετοιμασίας που προηγήθηκε για την υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων προς τη Ρ.Α.Α.Ε.Υ. Ευχαρίστησε τους εργαζομένους του Συνδέσμου και του Δήμου Πατρέων, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους δημάρχους που συμμετέχουν στον Φορέα, καθώς και τον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, Μανώλης Γραφάκος, για τη συνεργασία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης.