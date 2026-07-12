Άγιος Παΐσιος: Ουρές πιστών στη Σουρωτή 32 χρόνια μετά την κοίμησή του

Χιλιάδες πιστοί από κάθε γωνιά της Ελλάδας καταφτάνουν από το πρωί του Σαββάτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Σουρωτής για τη γιορτή του Άγιου Παΐσιου, ο τάφος του οποίου βρίσκεται στο συγκεκριμένοι σημείο.

Ενόψει της εορτής του Αγίου Παϊσίου, Κυριακή (12.07.2026) ήδη έχουν σχηματιστεί ουρές από πιστούς που συρρέουν στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης.

Σημειώνεται πως σήμερα επίσης συμπληρώνονται 32 χρόνια από την εις Κύριον εκδημία του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, χιλιάδες πιστοί ανάβουν ένα κερί στη μνήμη του, γεμάτοι από κατάνυξη και ευλάβεια.

Από το πρωί του Σαββάτου, παραμονή της εορτής, έχουν σχηματιστεί ουρές εκατοντάδων μέτρων, με τον μέσο όρο αναμονής να αγγίζει και τις δύο ώρες.