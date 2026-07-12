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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

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Χανιά: Μετέφεραν πλυντήριο πάνω σε ηλεκτρικό πατίνι

Χανιά: Μετέφεραν πλυντήριο πάνω σε ηλεκτ...

Η κίνησή τους προκάλεσε έκπληξη σε όσους ήταν εκείνη τη στιγμή στη συγκεκριμένη περιοχή

Δεν έχει προηγούμενο το περιστατικό που σημειώθηκε στα Χανιά με μια παρέα να μεταφέρει ένα πλυντήριο πάνω σε ένα ηλεκτρικό πατίνι.

Μια παρέα τριών ανδρών στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου στο κέντρο της πόλης των Χανίων είχε τη φαεινή ιδέα να μεταφέρει ένα πλυντήριο ρούχων πάνω σε ηλεκτρικό πατίνι, όπως φαίνεται στο βίντεο του zarpanews.gr.

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#tags Χανιά Ηλεκτρικό Πατίνι
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