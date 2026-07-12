Ασπρόπυργος: Πέθανε ο ένας από τους 3 πολυεγκαυματίες μετά την έκρηξη σε επιχείρηση με ανταλλακτικά

Την τελευταία του πνοή άφησε το πρωί της Κυριακής (12.7.26) στο Νοσοκομείο ΚΑΤ ένας από τους δύο σοβαρά εγκαυματίες που νοσηλεύονταν μετά την έκρηξη και τη μεγάλη φωτιά που σημειώθηκε σε επιχείρηση με ανταλλακτικά στον Ασπρόπυργο.

Από το περιστατικό είχαν τραυματιστεί συνολικά 11 άτομα, εκ των οποίων τρία υπέστησαν βαριά εγκαύματα. Οι δύο είχαν διακομιστεί στο ΚΑΤ, ενώ ο τρίτος εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», φέροντας εκτεταμένα εγκαύματα σε ολόκληρο το σώμα.

Η διπλή έκρηξη

Στο μεταξύ, οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) φέρεται να έχουν καταλήξει στον πιθανό μηχανισμό που οδήγησε στη φονική έκρηξη.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, η πρώτη έκρηξη εκτιμάται ότι προκλήθηκε από ανάφλεξη εύφλεκτου αέριου μείγματος, το οποίο πιθανότατα είχε δημιουργηθεί έπειτα από διαρροή φιάλης προπανίου ή ασετιλίνης. Η ανάφλεξη φέρεται να σημειώθηκε τη στιγμή που εργαζόμενος επιχείρησε να ανάψει τσιγάρο με αναπτήρα μέσα στον χώρο του συνεργείου.

Η πυρκαγιά που ακολούθησε επεκτάθηκε γρήγορα στον διπλανό χώρο, όπου βρισκόταν βυτίο που περιείχε προπάνιο. Η έκθεση της ΔΑΕΕ αναφέρει ότι προκλήθηκε βίαιη διάρρηξη του βυτίου, με αποτέλεσμα να σημειωθεί δεύτερη, ακόμη ισχυρότερη έκρηξη, λόγω της απότομης εκτόνωσης του προπανίου, γεγονός που προκάλεσε περαιτέρω εξάπλωση της φωτιάς.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται τα μέτρα πυροπροστασίας που εφαρμόζονταν στην επιχείρηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το συνεργείο, λόγω του μεγέθους του, περίπου 500 τετραγωνικών μέτρων, δεν υποχρεούται από τη νομοθεσία να διαθέτει πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας, καθώς κατατάσσεται στις επιχειρήσεις χαμηλού κινδύνου. Αυτό σημαίνει ότι οι σχετικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται μόνο δειγματοληπτικά, κάτι που ειδικοί χαρακτηρίζουν ως κενό στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Οι ερευνητές της Πυροσβεστικής εξετάζουν επίσης τη μελέτη πυροπροστασίας που είχε υποβληθεί για την επιχείρηση, προκειμένου να διαπιστωθεί αν είχαν δηλωθεί οι φιάλες αερίου που χρησιμοποιούνταν στις εγκαταστάσεις.

Τι υποστηρίζει ο ιδιοκτήτης

Από την πλευρά του, ο ιδιοκτήτης του συνεργείου υποστηρίζει ότι είχαν ληφθεί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας και ότι την ώρα της έκρηξης δεν πραγματοποιούνταν εργασίες.

Όπως ανέφερε, το βυτιοφόρο περιείχε περίπου 1,5 έως 2 τόνους προπανίου και είχε μεταφερθεί στο συνεργείο από την προηγούμενη ημέρα, προκειμένου να επισκευαστεί λόγω προβλήματος στη σούστα.

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί δύο άτομα, τα οποία αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος και πλημμελήματος. Οι δύο κατηγορούμενοι έχουν λάβει προθεσμία για να απολογηθούν την Τετάρτη 15 Ιουλίου.



