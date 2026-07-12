Η Εθνική Ράγκμπι (U19) στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα!

Η Εθνική Ομάδα Ράγκμπι Λιγκ της Ελλάδας κάτω των 19 ετών (U19) πραγματοποιεί την ιστορική πρώτη της εμφάνιση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U19 (2026 European Rugby League U19s Championship).

Το τουρνουά διεξάγεται στη Γαλλία από τις 12 έως τις 18 Ιουλίου 2026, στις αθλητικές εγκαταστάσεις υψηλών επιδόσεων CREPS Font-Romeu στα γαλλικά Πυρηναία.

Η διοργάνωση φιλοξενεί αριθμό-ρεκόρ 10 εθνικών ομάδων Ράγκμπι. Οι ομάδες είναι χωρισμένες σε δύο κατηγορίες (Championship και Shield). Η Ελλάδα αγωνίζεται στην κατηγορία Shield και το αναλυτικό της πρόγραμμα έχει ως εξής:

Κυριακή 12 Ιουλίου (10:00 π.μ.): Ελλάδα – Ιρλανδία

Τετάρτη 15 Ιουλίου (12:00 μ.μ.): Καναδάς – Ελλάδα

Σάββατο 18 Ιουλίου (10:00 π.μ.): Ελλάδα – Νορβηγία

Την ομάδα καθοδηγεί ο Ελληνοαυστραλός Jim Pizanias.

Η εθνική ολοκλήρωσε τις προπονήσεις της στην Αθήνα, με την τελευταία ανοιχτή προπόνηση να πραγματοποιείται στο γήπεδο Γκορυτσά στον Ασπρόπυργο.

Όπως δήλωσε η Greek Rugby League Federation και ο ίδιος ο προπονητής, η συμμετοχή αυτή αποτελεί ένα τεράστιο βήμα για την ανάπτυξη και τη διεθνή αναγνώριση του αθλήματος στην Ελλάδα, επισφραγίζοντας τη σκληρή δουλειά που γίνεται τα τελευταία χρόνια στις εγχώριες ακαδημίες.

Σημαντική είναι συμβολή του πατρινού Ανδρέα Αντωνόπουλου, αντιπρόεδρου της Ομοσπονδίας Ράγκμπι Λιγκ