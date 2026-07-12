Σέβη Βολουδάκη: Απειλητικά συνθήματα στο σπίτι και στο γραφείο της

Άγνωστοι έγραψαν απειλητικά συνθήματα στο πολιτικό γραφείο της υφυπουργού Σέβης Βολουδάκη, καθώς και στο σπίτι της οικογένειάς της στα Χανιά, κάνοντας αναφορές στη δολοφονική επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη.

Το συμβάν σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, όταν οι δράστες έγραψαν, μεταξύ άλλων, συνθήματα όπως «Θάνατος στη ΝΔ» και «Γκαζάκια στα σπίτια σας» στο πολιτικό γραφείο και στο σπίτι της υφυπουργού Σέβης Βολουδάκη στα Χανιά.

Πρόκειται για μια ενέργεια που γίνεται λίγες μόνο ημέρες μετά τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα.

Η Σέβη Βολουδάκη με ανάρτησή της στο Facebook δημοσίευσε φωτογραφίες από τα απειλητικά συνθήματα, ενώ επισήμανε ότι δεν φοβάται και δεν εκβιάζεται. «Ο φόβος δεν ήταν ποτέ επιλογή μου» αναφέρει μεταξύ των άλλων.

«Τα συνθήματα που γράφτηκαν στο πολιτικό μου γραφείο και στο σπίτι της οικογένειάς μου δεν με φοβίζουν και δεν πρόκειται να με αποπροσανατολίσουν από το καθήκον μου. Η οικογένειά μου έχει μάθει να στέκεται όρθια στις δυσκολίες. Με αξιοπρέπεια, πίστη και δύναμη. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να επιχειρεί να μεταφέρει το μίσος και τη βία στο κατώφλι του σπιτιού μας.

Με εξοργίζει, όμως, ότι υπάρχουν άνθρωποι που επιλέγουν να σταθούν στο πλευρό των δολοφόνων της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα.

Δεν φοβάμαι. Δεν εκβιάζομαι. Δεν κάνω πίσω. Θα συνεχίσω να υπηρετώ τους πολίτες με την ίδια συνέπεια και αποφασιστικότητα, υπερασπιζόμενη τις αρχές της Δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Ο φόβος δεν ήταν ποτέ επιλογή μου. Και δεν θα γίνει τώρα», έγραψε η Σέβη Βολουδάκη