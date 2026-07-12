Βαλκανικοί: Μετάλλια για την Πάτρα από Βαλαχά, Πετσαλά, Μπιλιανό

Θριαμβευτική εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση 20 μεταλλίων, εκ των οποίων τα 8 χρυσά (και ακόμα 3 αργυρά και 9 χάλκινα), πραγματοποίησε η ελληνική εθνική ομάδα κάτω των 20 ετών στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Πρωτάθλημα στην πόλη Κραϊόβα της Ρουμανίας. Με τη συγκομιδή της η Ελλάδα ήταν πρώτη στον πίνακα των μεταλλίων.

Τα χρυσά μετάλλια κατέκτησαν ο Σωτήρης Γεντέκος, η Άννα Αλμυρούδη-Στρούμπου με μεγάλο ατομικό ρεκόρ 10.14.53, η Αλεξάνδρα Τσερνόβα, η Ειρήνη Δαγκλή, η Αναστασία Ανδρεάδη, η οποία βελτίωσε την ατομική της επίδοση με βολή στα 15.95, ο Δημήτρης Αγγελακόπουλος, η Έβελυν Μητροπούλου και ο Άρης Παπαδόπουλος.

Το πανελλήνιο ρεκόρ στο ύψος απείλησε η Ολυμπία Τζούβελη, που διέλυσε το ατομικό της ρεκόρ (1.81) περνώντας το 1.85. Εντυπωσιακός ήταν και ο Γιάννης Τασκούδης στα 110 μ. με εμπόδια, καθώς κατέβασε το ρεκόρ του από 14.00 σε 13.63.

Με την εμφάνισή τους πολλά παιδιά έδειξαν έτοιμα να διακριθούν στο επερχόμενο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της κατηγορίας στο Όρεγκον.

Συμμετείχαν και τέσσερις Πατρινοί, εκ των οποίων οι τρεις ανέβηκαν στο βάθρο!

Αναλυτικά οι θέσεις των παιδιών:

3η Μυρτώ Βαλαχά 4.27.41 – 1.500 μ. (Πέλοπας)

3η Ευγενία Πατσαλά 9.53.02 ατ. ρεκόρ – 3.000 μ. (Πέλοπας)

3ος Νίκος Μπιλιανός 3.53.17 ατ. ρεκόρ – 1.500 μ. (Πέλοπας)

5ος Γιάννης - Μάριος Μητρόπουλος 7.20 (1.3) – Μήκος (Αρίων Πάτρας)