Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών Διπλό φονικό στο Λόγγο Αιγίου
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΣΤΙΒΟΣ

/

Βαλκανικοί: Μετάλλια για την Πάτρα από Βαλαχά, Πετσαλά, Μπιλιανό

Πανηγύρια μετά τους αγώνες

Πανηγύρια μετά τους αγώνες

Τρία χάλκινα οι αθλητές του Πέλοπα

Θριαμβευτική εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση 20 μεταλλίων, εκ των οποίων τα 8 χρυσά (και ακόμα 3 αργυρά και 9 χάλκινα), πραγματοποίησε η ελληνική εθνική ομάδα κάτω των 20 ετών στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Πρωτάθλημα στην πόλη Κραϊόβα της Ρουμανίας. Με τη συγκομιδή της η Ελλάδα ήταν πρώτη στον πίνακα των μεταλλίων.

Τα χρυσά μετάλλια κατέκτησαν ο Σωτήρης Γεντέκος, η Άννα Αλμυρούδη-Στρούμπου με μεγάλο ατομικό ρεκόρ 10.14.53, η Αλεξάνδρα Τσερνόβα, η Ειρήνη Δαγκλή, η Αναστασία Ανδρεάδη, η οποία βελτίωσε την ατομική της επίδοση με βολή στα 15.95, ο Δημήτρης Αγγελακόπουλος, η Έβελυν Μητροπούλου και ο Άρης Παπαδόπουλος.

Το πανελλήνιο ρεκόρ στο ύψος απείλησε η Ολυμπία Τζούβελη, που διέλυσε το ατομικό της ρεκόρ (1.81) περνώντας το 1.85. Εντυπωσιακός ήταν και ο Γιάννης Τασκούδης στα 110 μ. με εμπόδια, καθώς κατέβασε το ρεκόρ του από 14.00 σε 13.63.

Με την εμφάνισή τους πολλά παιδιά έδειξαν έτοιμα να διακριθούν στο επερχόμενο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της κατηγορίας στο Όρεγκον.

Συμμετείχαν και τέσσερις Πατρινοί, εκ των οποίων οι τρεις ανέβηκαν στο βάθρο!

Αναλυτικά οι θέσεις των παιδιών:

3η Μυρτώ Βαλαχά 4.27.41 – 1.500 μ. (Πέλοπας)

3η Ευγενία Πατσαλά 9.53.02 ατ. ρεκόρ – 3.000 μ. (Πέλοπας)

3ος Νίκος Μπιλιανός 3.53.17 ατ. ρεκόρ – 1.500 μ. (Πέλοπας)

5ος Γιάννης - Μάριος Μητρόπουλος 7.20 (1.3) – Μήκος (Αρίων Πάτρας)

Αθλητικές ειδήσεις τώρα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Πέλοπας Αρίων Γιάννης - Μάριος Μητρόπουλος Μυρτώ Βαλαχά Νίκος Μπιλιανός
Sports
Στίβος
["\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1","\u03a0\u03ad\u03bb\u03bf\u03c0\u03b1\u03c2","\u0391\u03c1\u03af\u03c9\u03bd","\u0393\u03b9\u03ac\u03bd\u03bd\u03b7\u03c2 - \u039c\u03ac\u03c1\u03b9\u03bf\u03c2 \u039c\u03b7\u03c4\u03c1\u03cc\u03c0\u03bf\u03c5\u03bb\u03bf\u03c2","\u039c\u03c5\u03c1\u03c4\u03ce \u0392\u03b1\u03bb\u03b1\u03c7\u03ac","\u039d\u03af\u03ba\u03bf\u03c2 \u039c\u03c0\u03b9\u03bb\u03b9\u03b1\u03bd\u03cc\u03c2"]
837703
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Sports