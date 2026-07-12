Γλυκά Νερά: Τον Σεπτέμβριο κάνει πρεμιέρα η τηλεοπτική σειρά βασισμένη στη γυναικοκτονία της Καρολάιν

Τηλεοπτική σειρά βασισμένη στην υπόθεση της γυναικοκτονίας της Καρολάιν από τον σύζυγό της στα Γλυκά Νερά τον Μάϊο του 2021, που είχε σοκάρει τον κόσμο τον , κάνει πρεμιέρα στο Amazon Prime.

Μεγάλη βρετανική παραγωγή ανέλαβε να μεταφέρει στην τηλεόραση τη γυναικοκτονία της 20χρονης Καρολάιν Κράουτς στα Γλυκά Νερά. Τα γυρίσματα για την τηλεοπτική σειρά πραγματοποιήθηκαν πριν από λίγο καιρό και κράτησαν 14 ημέρες, σύμφωνα με τη Realnews.

Πολυμελές συνεργείο βρέθηκε στα Γλυκά Νερά, εκεί όπου γράφτηκε ο τραγικός επίλογος της ζωής της Καρολάιν, αλλά και στην Αλόννησο όπου μεγάλωσε. Οι δημιουργοί της σειράς μίλησαν με ανθρώπους του νησιού που γνώριζαν την άτυχη κοπέλα, ενώ συνέντευξη παραχώρησε ο πατέρας της, οι συνήγοροι της οικογένειάς της και του δολοφόνου της, Μπάμπη Αναγνωστόπουλου, καθώς και άλλοι άνθρωποι που έζησαν από κοντά το θύμα.

Την παραγωγή της σειράς υπογράφει η βρετανική εταιρεία StoryFilms, η οποία έχει αποσπάσει σημαντικές διεθνείς διακρίσεις, μεταξύ των οποίων και βραβεία BAFTA, δημιουργώντας παραγωγές που έχουν ξεχωρίσει για τη δημοσιογραφική τους προσέγγιση και την κινηματογραφική τους αισθητική. Η νέα σειρά ντοκιμαντέρ θα προβάλει πέντε δολοφονίες που συγκλόνισαν, μεταξύ των οποίων και της Καρολάιν. Για κάθε υπόθεση θα προβληθούν δύο επεισόδια, διάρκειας περίπου 90 λεπτών το καθένα, ενώ η πρεμιέρα της σειράς είναι προγραμματισμένη για τον Σεπτέμβριο.

Τη δημοσιογραφική παραγωγή του διπλού επεισοδίου για την υπόθεση της Καρολάιν ανέλαβε η δημοσιογράφος Ανθή Καρασάββα, η οποία είχε καλύψει από την πρώτη στιγμή το έγκλημα για μεγάλα μέσα ενημέρωσης του εξωτερικού. «Με προσέγγισε η εταιρεία παραγωγής, γιατί αναζητούσε έναν δημοσιογράφο που είχε ασχοληθεί σε βάθος με την υπόθεση. Είχα καλύψει το έγκλημα για τον διεθνή Τύπο και γνώριζα όλα τα στάδια της έρευνας», δηλώνει η δημοσιογράφος στην «R». Όπως επισημαίνει, η υπόθεση δεν συγκλόνισε μόνο την Ελλάδα, αλλά προκάλεσε μεγάλο ενδιαφέρον και στη Βρετανία, καθώς ο πατέρας της Καρολάιν είναι Βρετανός και η υπόθεση είχε καθημερινή προβολή στα μέσα ενημέρωσης της χώρας. «Ήταν ένα απίστευτο έγκλημα με πολλές πτυχές, που θα απασχολήσουν τη σειρά. Μία από αυτές ήταν η προσπάθεια του κατηγορουμένου να κάνει το τέλειο έγκλημα, αλλά και να παίξει θέατρο για 37 ημέρες επιχειρώντας να ξεγελάσει τις Αρχές», λέει η δημοσιογράφος.