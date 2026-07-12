Τα τέσσερα ζώδια που ευνοούνται περισσότερο την εβδομάδα από 13 έως 19 Ιουλίου

Ηεβδομάδα από τις 13 έως τις 19 Ιουλίου φέρνει διαφορετικές ενέργειες για κάθε ζώδιο, όμως μία συγκεκριμένη ημέρα φαίνεται να ξεχωρίζει περισσότερο.

Είτε πρόκειται για επαγγελματικά σχέδια, προσωπικές αποφάσεις ή νέες γνωριμίες, η κατάλληλη στιγμή μπορεί να κάνει τη διαφορά. Δείτε ποια είναι η πιο τυχερή ημέρα για το δικό σας ζώδιο και πώς μπορείτε να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις ευκαιρίες που ενδέχεται να παρουσιαστούν.



Κριός – Κυριακή 19 Ιουλίου

Η Κυριακή είναι η ημέρα που μπορεί να σας φέρει πιο κοντά σε έναν σημαντικό στόχο ή σε μια νέα προοπτική που δεν είχατε υπολογίσει. Μείνετε ανοιχτοί στις αλλαγές και μην απορρίψετε ευκαιρίες μόνο και μόνο επειδή σας βγάζουν από τη ζώνη άνεσής σας.

Ταύρος – Δευτέρα 13 Ιουλίου



Η εβδομάδα ξεκινά με θετικές προοπτικές, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα οικονομικά και τα επαγγελματικά σας σχέδια. Είναι μια καλή στιγμή για να επενδύσετε σε νέες συνεργασίες ή να κάνετε το επόμενο βήμα σε κάτι που σχεδιάζετε εδώ και καιρό.

Δίδυμοι – Πέμπτη 16 Ιουλίου

Η Πέμπτη ευνοεί τις νέες γνωριμίες και τις συνεργασίες που μπορούν να ανοίξουν διαφορετικούς δρόμους. Μην φοβηθείτε να δοκιμάσετε κάτι καινούργιο, καθώς μια απρόσμενη πρόταση μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντική.



Καρκίνος – Τρίτη 14 Ιουλίου

Η Τρίτη σηματοδοτεί ένα νέο ξεκίνημα και σας δίνει την ευκαιρία να αφήσετε πίσω ό,τι σας κρατούσε στάσιμους. Είναι η κατάλληλη στιγμή να εστιάσετε στους στόχους σας και να κάνετε σχέδια για το επόμενο διάστημα.

Λέων – Πέμπτη 16 Ιουλίου



Ακολουθήστε το ένστικτό σας και μη διστάσετε να πάρετε αποφάσεις που σας εκφράζουν πραγματικά. Η ημέρα μπορεί να φέρει αλλαγές που θα σας βοηθήσουν να νιώσετε πιο ελεύθεροι και πιο σίγουροι για τον εαυτό σας.

Παρθένος – Δευτέρα 13 Ιουλίου

Οι ευκαιρίες δεν θα έρθουν από μόνες τους, γι’ αυτό αξίζει να κάνετε το πρώτο βήμα. Η ημέρα ευνοεί πρωτοβουλίες που μπορούν να οδηγήσουν σε θετικές εξελίξεις, ιδιαίτερα στον επαγγελματικό τομέα.

Ζυγός – Τρίτη 14 Ιουλίου

Η Τρίτη μπορεί να φέρει σημαντικές εξελίξεις στην καριέρα ή σε έναν προσωπικό στόχο που σας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Είναι μια καλή περίοδος για να δείξετε τις δυνατότητές σας και να διεκδικήσετε όσα αξίζετε.

Σκορπιός – Πέμπτη 16 Ιουλίου

Μια νέα ευκαιρία μπορεί να εμφανιστεί εκεί που δεν την περιμένετε. Αν είστε πρόθυμοι να πάρετε ένα μικρό ρίσκο, οι εξελίξεις μπορεί να αποδειχθούν πιο θετικές απ’ όσο φαντάζεστε.

Τοξότης – Δευτέρα 13 Ιουλίου

Η εβδομάδα ξεκινά με αλλαγές που μπορούν να επηρεάσουν θετικά τόσο την επαγγελματική όσο και την προσωπική σας ζωή. Μείνετε ανοιχτοί σε νέες προτάσεις και μην φοβηθείτε να επαναπροσδιορίσετε τις προτεραιότητές σας.

Αιγόκερως – Κυριακή 19 Ιουλίου

Η Κυριακή σας υπενθυμίζει πόσα έχετε ήδη καταφέρει και σας δίνει την αυτοπεποίθηση να βάλετε ακόμη πιο υψηλούς στόχους. Η θετική σας στάση μπορεί να προσελκύσει νέες ευκαιρίες και μεγαλύτερη αφθονία.

Υδροχόος – Δευτέρα 13 Ιουλίου

Είναι η κατάλληλη στιγμή να ακολουθήσετε τον δικό σας δρόμο, ακόμη κι αν διαφέρει από αυτόν των άλλων. Οι επιλογές που θα κάνετε τώρα μπορούν να σας οδηγήσουν σε μια πιο αυθεντική και ικανοποιητική καθημερινότητα.

Ιχθύες – Τρίτη 14 Ιουλίου

Η Τρίτη φέρνει μια αίσθηση ανανέωσης και αισιοδοξίας. Η δημιουργικότητα και η διαίσθησή σας βρίσκονται στα καλύτερά τους, ενώ δεν αποκλείεται να προκύψουν ευχάριστες εξελίξεις τόσο στα προσωπικά όσο και στα αισθηματικά σας.

πηγη marieclaire